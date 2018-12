Iš viso trims kariniams miesteliams planuojama skirti ne daugiau kaip 165 mln. eurų, skaičiuojant grynąja dabartine verte. Miesteliai, kur įsikurs trys Lietuvos kariuomenės batalionai, bus statomi viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) būdu. Krašto apsaugos ministerija gruodį turėtų paskelbti pirkimo dokumentus tiekėjų susipažinimui ir pastaboms, o patį pirkimą planuojamą paskelbti sausio viduryje. Derybos su potencialiais tiekėjais vyks 2019–2020 metų sandūroje, o sutartys bus pasirašomos 2020-ųjų ketvirtąjį ketvirtį. KAM reikalaus, kad projektų vystymas užtruktų ne ilgiau nei pustrečių metų, o už darbus ministerija atsiskaitytų per 12 su puse metų. Ministerija teigia, kad karinių miestelių vystymas tokiu būdu suteiks lankstumo, nes 2023 metais bus baigti mokėjimai už pagrindinius įsigijimus – pėstininkų kovos mašinas, priešlėktuvinės gynybos sistemas ir haubicas. Susiję straipsniai: Krašto apsaugos ministerija Lietuvos verslo atstovams pristatys pirkimų planus Vystytojai 10 hektarų sklype Šilalės rajone, 17 hektarų sklype Vilniaus rajone ir aštuonių hektarų sklype Šiauliuose turės pastatyti kareivines, valgyklas, štabus, automobilių stovėjimo aikšteles, sandėlius, garažus, degalines, sporto aikštes ir patalpas bei kitus statinius. Potencialiems tiekėjams bus keliami reikalavimai dėl patirties panašiuose projektuose, gebėjimų įgyvendinti finansinius įsipareigojimus ir dėl darbo su įslaptinta informacija. Ministerija teigia, kad vietos gyventojai nesusidurs su nepatogumais dėl įsikuriančių karinių dalinių. Kariniame miestelyje Šiauliuose įsikurs kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas, Šilalės rajono Pajūrio miestelyje bus sukurta infrastruktūra brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionui. Vilniaus rajone, Rokantiškių kaime turėtų įsikurti brigados „Geležinis Vilkas“ kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalionas. Šalia šios vietovės Krašto apsaugos ministerija valdo ir kitą sklypą, kur ilgainiui planuojama perkelti Vilniuje dislokuotus kariuomenės štabus. Šiuo metu Lietuvos kariuomenės padaliniai yra įsikūrę daugiausia buvusiose sovietų kariuomenės karinėse teritorijose ir pastatuose.

