Vyriausybė posėdyje svarstys Finansų ministerijos pasiūlymą sudaryti Vyriausybės kanclerio vadovaujamą komisiją, kuri pakeistų dabar veikiančią komisiją, skirtą tik šešėlinės ekonomikos kontrolei ir teisėkūrai koordinuoti. Finansų ministras Vilius Šapoka BNS praeitą savaitę teigė, kad šiuo metu koordinavimas vyksta dvišaliu pagrindu tarp skirtingų institucijų, todėl naujosios komisijos tikslas bus suvienyti institucijų veiksmus. Šešėlinės ekonomikos mažinimo komisija analizuos ir teiks konkrečius pasiūlymus Vyriausybei, kaip didinti visuomenės netoleranciją šešėliui, viešojo sektoriaus skaidrumą. Komisija taip pat teks pasiūlymus Vyriausybei skatinti pareigūnus ir valstybės tarnautojus, dalyvavusius išaiškinant nusikalstamas veikas, padarant žalos valstybei. Komisijos pirmininku ketinama paskirti vyriausybės kanclerį Algirdą Stončaitį, pavaduotoju – vieną iš finansų viceministrų. Komisijoje sudėtyje norima matyti Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorių Žydrūną Bartkų, Nacionalinės teismų administracijos direktorę Redą Molienę, generalinį prokurorą Evaldą Pašilį, Valstybės saugumo departamento direktorių Darių Jauniškį. Komisijoje taip pat turėtų dirbti trys premjero patarėjai, vyriausybės kanclerio pavaduotojas, ūkio, vidaus reikalų, aplinkos, žemės ūkio, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo, teisingumo viceministrai, Vyriausybės kanceliarijos vyriausiasis patarėjas. Skirtingų tyrimų duomenimis, šešėlinės ekonomikos mastas Lietuvoje gali siekti apie 15–30 proc. bendrojo vidaus produkto.

