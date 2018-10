Ministrų kabinetas šią savaitę iš principo sutarė, kad Lietuva šią sumą skirtų 2019–2023 metais, BNS nurodė Užsienio reikalų ministerijos atstovai. Galutinį sprendimą Vyriausybė turėtų priimti artimiausiame posėdyje. Nutarimo projekte numatyta mokėjimus išdėstyti dalimis. Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūros duomenimis, Turkija yra priglaudusi per 3 mln. pabėgėlių, didžioji jų dalis – sirai. ES šalys paramą skiria, siekdamos, kad pabėgėliai liktų Turkijoje, o ne keliautų į Europą. Lietuva įsipareigojusi perkelti 1105 pabėgėlius. Šiuo metu šalis iš Italijos, Graikijos ir Turkijos yra perkėlusi 486 asmenis, tačiau didžioji jų dalis išvyko į kitas Europos šalis.

