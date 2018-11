Principinis sprendimas, kad ši įmonė valstybei nebereikalinga priimtas šių metų kovą per Vyriausybės pasitarimą, dabar rengiamas Vyriausybės nutarimo projektas. Kultūros ministerijos teigimu, ši bendrovė nerentabili, o jos veikla nedera su valstybės funkcijomis. „Pagrindines pajamas bendrovė gauna už patalpų nuomą ir nekilnojamojo turto pardavimą. Pajamos iš kino filmų nuomos ir rodymo 2017 metais sudarė tik apie 4 proc. bendrųjų pajamų“, – BNS teigė Kultūros ministerijos Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus patarėjas Arūnas Malinovskis. Anot jo, „Lietuvos kitas“ iš esmės nevykdo veiklų, kurioms buvo įsteigta ir vykdo valstybei nebūdingas funkcijas. „Tokia situacija sudaro prielaidas valstybės funkcijoms atlikti nereikalingą turtą parduoti privačiam sektoriui arba perduoti institucijoms, vykdančioms valstybės funkcijas”, – teigiama A. Malinovskio komentare. Jo duomenimis, bendrovės likvidavimą planuojama baigti 2019 metų pirmame pusmetyje. Kultūros ministerija sieks, kad lėšos gautos likviduojant „Lietuvos kiną“ būtų investuotos steigiant Nacionalinę filmoteką, ją įkurti pavesta Lietuvos kino centrui. „Lietuvos kino“ direktoriaus Arūno Stoškaus teigimu, beveik visas įmonės turtas turėtų būti perduotas Turto bankui. „Turime turtą, kuris yra „Naglio“ kino teatras Palangoje, jis veikia tik vasaros sezoną, nes nėra šildomas ir nėra renovuotas, Klaipėdoje – kino teatras „Jūratė ir Kastytis“, Molėtuose turime poilsinį namelį. Pagrindinis mūsų pastatas – Ozo gatvėje Vilniuje“, – „Lietuvos kino“ valdomą turtą vardijo A. Stoškus. „Lietuvos kinas“ įsteigtas 1990 metų gruodį, kai buvęs Respublikinis kino ir video susivienijimas „Lietuvos kinas“ reorganizuotas į valstybės įmonę. Anot bendrovės, jos misija – populiarinti profesionalaus kino meno sritį, viešai demonstruoti aukštos meninės vertės kino kūrinius, didinti jų prieinamumą, ugdyti bendruomenės poreikį kinui, plėtoti vaikų ir jaunimo kino edukaciją, teikti kokybiškas filmų ir kino technikos nuomos paslaugas. Bendrovės įstatinis kapitalas siekia 1 mln. 201 tūkst. 534 eurus.

