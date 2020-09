Vyriausybė atidėjo siūlymų dėl gyvūnų gerovės užtikrinimo svarstymą

Tarpinstitucinė darbo grupė pasiūlė kasmet Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) papildomai skirti po 228 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto įrangai ir darbo užmokesčiui, siekiant užtikrinti operatyvų VMVT pareigūnų grupės reagavimą į pranešimus dėl gyvūnų augintinių gerovės pažeidimų 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.

Taip pat buvo pasiūlyta keisti Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatas, numatant prievolę ženklinti visus gyvūnus augintinius poodine mikroschema ir registruoti Gyvūnų augintinių registre (GAR).

Anot darbo grupės, reikėtų aiškiai reglamentuoti, nuo kada, priklausomai nuo laikomų veisimui naudojamų gyvūnų augintinių skaičiaus ar nustačius kitus kriterijus, traktuojama, kad asmuo užsiima versliniu gyvūnų augintinių veisimu ir verslinio gyvūnų augintinių veisimo veiklą privalo registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI) ir VMVT.

Be to, ketinama inicijuoti siūlymą ES Tarybai dėl į Europos Sąjungos teritoriją komerciniais ir nekomerciniais tikslais įvežamų šunų, kačių duomenų pateikimo per ES vieningą gyvūnų prekybos sistemą (TRACES).