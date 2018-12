G. Miškinis ūkio viceministru dirba nuo šių metų vasario, jis atsakingas už ministerijos veiklos efektyvinimą ir vidaus procesų optimizavimą. G. Miškinis pernai lapkritį buvo paskirtas Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, iki tol buvo mero Remigijaus Šimašiaus patarėju. Iki 2017-ųjų rugpjūčio jis dirbo Vilniaus universiteto kancleriu. 1996–2002 metais G. Miškinis taip pat ėjo ūkio viceministro pareigas, vėliau dirbo ministerijos valstybės sekretoriumi, kancleriu. Valstybės tarnybos departamentas dalyvauja formuojant ir įgyvendina valstybės tarnybos politiką.

