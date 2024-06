Vykstantiems į pajūrį būtina užsukti čia: visai šalia Palangos – išskirtinė poilsio vieta

Teritorijoje triukšmingi vakarėliai draudžiami, tačiau jei mokate linksmintis be didžiulio triukšmo ir garsios muzikos – aiškiai pasakius, kokiu tikslu domina vieta, su palapinių valdytojais galima rasti aukso viduriuką. Vietovės savininkai pažymi, kad poilsiavietėje galioja ir ramybės valandos. Be to, šioje teritorijoje siekiama kuo sveikesnės aplinkos, tad teritorijoje dėl pačių poilsiautojų komforto draudžiama rūkyti.