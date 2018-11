„Daugelis žmonių vyks pas gimines, lankys artimųjų kapus, dėl to transporto priemonių srautai, palyginti su įprastais savaitgaliais, bus gerokai intensyvesni visuose šalies keliuose“, – įspėja Kelių policijos tarnyba. Kai kurios savivaldybės skelbia apie laikinus eismo ribojimus bei papildomą viešąjį transportą link kapinių. Policijos pareigūnai šiomis dienomis stiprins patruliavimą keliuose bei prie kapinių. Tam, kad kelionės būtų sklandžios, gyventojams rekomenduojama pasidomėti eismo sąlygomis: ribojimais, oro sąlygomis, eismo intensyvumu, iš anksto pasirūpinti transporto priemonės technine būkle. Į tolimesnę kelionę rekomenduojama išvykti anksčiau, kad netektų skubėti. Susiję straipsniai: Kapinės Lietuvoje: kartais artimo žmogaus pagerbimui pasirenkami tikrai išskirtiniai sprendimai Visų Šventųjų orai: bus šilta ir sausa Gyventojai taip pat įspėjami pasirūpinti ir savo turtu, net ir trumpam nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros, užrakinti automobilius. Vilniuje lapkričio 1–4 dienomis planuojami eismo ribojimai. Rokantiškių, Saltoniškių, Karveliškių ir Kairėnų kapinių prieigose šalia autobusų stotelių, apsisukimo žiedų, kapinių įėjimo vartų bus draudžiamas automobilių stovėjimas. Lapkričio 1 dieną transportas prie šių kapinių bus nukreipiamas apylankų maršrutais. Vilniaus savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ praneša, kad iki lapkričio 4 dienos 37, 38, 63, 114 ir 115 maršrutų autobusai kursuos dažniau. Lapkričio 1 dieną dažniau važiuos ir 2, 7, 16 bei 19 maršrutų troleibusai. Eismo pakeitimų numatoma ir Kaune: papildomi autobusai važiuos 25, 44, 61, 62 maršrutais iki kapinių. Lapkričio 1, 3, 4 dienomis papildomai autobusai važiuos 39-uoju A maršrutu Kauno pilis–Romainių kapinės, keisis 39-ojo autobusų maršruto trasa. Be to, visų transporto rūšių eismas Šilainių pl. ties Romainių kapinėmis bus organizuotas viena kryptimi, nuo Baltų pr. link Raudondvario pl. eismas bus nukreiptas Šilainių plentu.

