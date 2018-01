Gyventojai, be Kauno pilies, galėjo rinktis dar dvi vietas – Santakos parką ir Nemuno salą. Už tai, kad Vytis iškiltų prie Kauno pilies buvo 5,8 tūkst. iš beveik 8,3 tūkst. balsavusiųjų, per 1,4 tūkst. apklausos dalyvių siūlė Nemuno salą, daugiau nei tūkstantis – Santakos parką. „Vytis yra tautos ir jos vienybės simbolis. Jį pastatyti ketiname vien už tautos suaukotas lėšas, todėl mums buvo labai svarbu, kad vietą Vyčiui išrinktų tauta. Didelis žmonių aktyvumas balsuojant neabejotinai kalba apie šio simbolio svarbą valstybės šimtmečio kontekste“, – pranešime teigė Kauno miesto tarybos narys architektas Jonas Audėjaitis. Vyčio paramos fondo direktoriaus pavaduotojas Vilius Kavaliauskas anksčiau teigė, kad skulptūros „Laisvės karys“ kaina priklausys nuo pasirinktos vietos ir gali siekti 470–550 tūkst. eurų. Planuojama, kad 6–7 metrų dydžio skulptūra bus pastatyta iki liepos 6-osios, kai bus minima Valstybės diena. Diskusijos dėl Vyčio skulptūros Kaune prasidėjo, kai šio paminklo iniciatoriai pralaimėjo konkursą dėl galimybės statyti jį Lukiškių aikštėje Vilniuje. Sostinėje turėtų būti statomas partizanų bunkerį primenantis paminklas.











4 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.