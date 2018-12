Tiriant nustatyta, kad, tinkamai „neatvėsęs” nuo savo buvusios darbovietės - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU), ministras skyrė finansavimą jos projektui.

Politikas taip pat nesilaikė šio teisės akto įpareigojimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktai, 7 straipsnio 1 dalis). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

A. Verygos įsakymu iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo (VVSSF) lėšų VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) mokslinio tyrimo „Alkoholio vartojimo sąlygojamos žalos Lietuvoje skaičiavimo metodikos parengimas ir žalos įvertinimas 2015 m. ir 2016 m.“ įgyvendinimui buvo skirta 32 684,20 Eur.

Šį įsakymą ministras pasirašė 2017 m. spalį, o jo darbo santykiai su LSMU nutrūko 2016 m. lapkritį. VTEK neturi duomenų, jog A. Veryga tuo metu būtų įgyvendinęs pareigą nusišalinti. Todėl, VTEK vertinimu, interesų konflikto ministras neišvengė: buvusi darbovietė taip pat gali kelti interesų konfliktą, kadangi dar 12 mėnesių asmuo yra laikomas turintis su ja sąsajų. Apie tai yra pasisakęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

Pažymėtina, kad dėl lėšų skyrimo balsuoja VVSSF taryba, tačiau galutinį sprendimą priima šio fondo administratorius – Sveikatos apsaugos ministerija – ir šis sprendimas realizuojamas sveikatos apsaugos ministro įsakymu. VTEK nuomone, įsakymo pasirašymas nėra nereikšmingas formalumas: ministro priimami sprendimai negali būti vertinami kaip techninio darbuotojo atliekamos funkcijos, kadangi tai būtų akivaizdžiai netinkamas ministro statuso vertinimas.

Pažeidimo kvalifikavimui pakanka nustatyti, jog priimant sprendimą asmuo nepasielgė taip, kad nekiltų abejonių dėl egzistuojančio interesų konflikto. Pastarąjį kelia valstybės tarnyboje dirbančio asmens galimas šališkumas, teigiamas ar neigiamas nusistatymas priimant sprendimus, todėl būtina vengti net šališkumo regimybės. A. Veryga nusišalinimą pareiškė post factum – po to, kai priėmė interesų konfliktą keliantį sprendimą, kai jau buvo praėję daugiau nei metai nuo darbo santykių su LSMU pabaigos ir tuomet, kai VTEK jau buvo pradėjusi tyrimą dėl jo elgesio.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo sprendimu VTEK vertina būtent ministro elgesį susidariusioje situacijoje, tačiau nekvestionuoja LSMU projekto tikslingumo.

Tyrimo metu VTEK taip pat nustatė, jog duomenis apie keturis deklaruotiną sumą viršijančius sandorius – būsto paskolos ir dvi automobilio lizingo su AB „Swedbank“ sutartis bei automobilio pardavimą – A. Veryga privačių interesų deklaracijoje nurodė nesilaikydamas įstatymu nustatytų terminų. Šiuos duomenis ministras deklaravo tuomet, kai VTEK pradėjo tyrimą dėl jo elgesio. Deklaravimo terminų politikas nesilaikė ir privačių interesų deklaracijoje vėluodamas nurodyti dabartinę darbovietę – Sveikatos apsaugos ministeriją – ir joje einamas ministro pareigas, kaip to reikalauja įstatymas.

Tyrimas buvo atliktas gavus pranešimą apie galimą pažeidimą.

SAM: ministras apgailestauja

„Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga apgailestauja, kad buvo padaryta klaida, tačiau ji – formali ir žmogiška. Buvo neteisingai apskaičiuota vadinamojo atšilimo laikotarpio pabaiga. Iki šio laikotarpio pabaigos buvo likusi maždaug savaitė ar dvi“, – rašoma Sveikatos apsaugos ministerijos išplatintame pranešime.

„Ministras yra priėmęs sprendimą, kad apskirtai nebepasirašys jokių įsakymų ar kitų dokumentų, kuriuos pasirašius gali kilti bent menkiausių abejonių, net ir pasibaigus atšilimo laikotarpiui.

Tokiais atvejais įsakymai ir kiti teisės aktai jau yra teikiami pasirašyti kitiems ministrams, kai ministras A. Veryga nuo to pats nusišalina.

Be to, svarbu paminėti ir tai, kai SAM vadovauja medikas, daugeliu atvejų gali kilti galimų interesų konfliktų – ne tik dėl buvusios darbovietės, bet ir dėl kursiokų, buvusių kolegų, dėl to, kad yra registruotas tam tikroje poliklinikoje ar gydosi pas tam tikrą gydytoją. Juk ministras gali būti pacientas, kaip ir bet kuris iš mūsų. Tai reiškia, kad ministras-medikas turėtų daugeliu atveju nusišalinti beveik nuo visų sprendimų ir niekur nedalyvauti, nors jo tiesioginė pareiga – formuoti sveikatos politiką. Tai savotiškai iškreipta situacija, kai sveikatos ministrui tarsi surišamos rankos. Juk kita vertus teikti pasirašyti beveik visus dokumentus kitiems ministrams – irgi nenormalu. Be to, SAM dažniausiai vadovauja ministrai – medikai“, – rašoma pranešime.