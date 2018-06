VTEK trečiadienį nusprendė pradėti tyrimą įvertinusi gautą pranešimą. Kaip nurodoma, L. Matjošaitytei VRK sprendimu gegužės 29 – birželio 1 dienomis buvo suteiktos kasmetinės atostogos, o gegužės 28-31 dienomis ji, esą, dalyvavo simpoziume Portugalijoje, kur skaitė pranešimą privačios bendrovės organizuotame renginyje kaip VRK pirmininkė. Pranešime keliamas klausimas, ar renginio organizatorius L. Matjošaitytei neatsilygino, neapmokėjo kelionės, maitinimo ir kitų išlaidų. Taip pat teigiama, kad VRK pirmininkė VRK posėdžių metu nenusišalina sprendžiant klausimus dėl savo pačios komandiruočių į užsienį. Įstatymai numato trijų mėnesių terminą tyrimui atlikti. Pati L. Matjošaitytė BNS sakė, kad konferencijoje įvairias su rinkimais susijusias klausimais dalyvavo savo atostogų sąskaita, skaitė pranešimą, tačiau jokio atlygio už tai negavo, įskaitant ir kelionės ar kitų išlaidų apmokėjimą. „Jokių apmokėjimų nekas nemokėjo, kelionė apmokėta asmeninėmis Lauros Matjošaitytės lėšomis“, – sakė L. Matjošaitytė. VRK vadovė sako nepamenanti, jog būtų balsavusi dėl savo komandiruočių. „Reikėtų pažiūrėti, bet, man atrodo, kad nebalsuoju aš tais atvejais“, – tikino ji.

