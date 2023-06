Apie tai Eltai patvirtino VTEK patarėja Dovilė Staniulionė. Pasak jos, komisija įvertins politikų raštus ir nuspręs, ar reikėtų pradėti atitinkamus tyrimus.

Praėjusią savaitę dėl prezidento Gitano Nausėdos rinkiminės kampanijos finansų ir po rinkimų likusių skolų reklamos tiekėjams bei viešųjų ryšių įmonėms į VTEK kreipėsi parlamentaras M. Maldeikis.

Politikas prašo komisiją ištirti, ar šalies vadovas, 2018 m. nepateikęs savo šeimos turto deklaracijos, nepažeidė viešojo intereso ir politikams keliamų etikos standartų. Be to, Seimo narys ragina VTEK pripažinti G. Nausėdą pažeidus viešųjų ir privačių interesų derinimo nuostatas, mat, pasak M. Maldeikio, kitaip nei reikalauja įstatymas, G. Nausėda nedeklaravo turimų ryšių su įmonėmis, kurioms po 2019 m. rinkimų liko skolingas per 40 tūkst. eurų.

Prezidentas G. Nausėda teigė nesuprantąs, kokiu tikslu M. Maldeikis kreipėsi į VTEK. Šalies vadovas tikino paviešinęs visas reikiamas turto deklaracijas. Todėl, Daukanto aikštės lyderio supratimu, konservatoriaus iniciatyva yra reakcija į jo patarėjo prašymą VTEK ištirti į vadinamąjį „čekiukų“ skandalą įsivėlusius ministrus.

Tą pačią dieną kaip ir M. Maldeikis, raštą VTEK išsiuntė ir Daukanto aikštės lyderio patarėjas F. Jansonas. Jis paprašė komisijos ištirti, ar į vadinamąjį „čekiukų“ skandalą įsipainioję finansų ministrė Gintarė Skaistė ir kultūros ministras Simonas Kairys nepiktnaudžiavo tarybos nario išmokomis, dirbant Kauno miesto savivaldybės taryboje.

Visgi, tikėtina, kad VTEK nesiims pradėti tyrimo nei M. Maldeikio, nei F. Jansono kreipimosi. Anot Komisijos pirmininko Gedimino Sakalausko, įstatymas numato, kad VTEK netiria atvejų, kurie įvyko anksčiau nei prieš 3 metus.

„Vertintume (G. Skaistę ir S. Kairį – ELTA) kaip buvusius tarybos narius. (...) Mus riboja įstatymo senaties terminas – trys metai“, – pažymėjo jis.

„Jei praėjo trijų metų senaties terminas, tyrimai dažniausiai nepradedami“, – patvirtino jis.