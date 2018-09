„Rytoj komisija planuoja posėdyje svarstyti šitą klausimą dėl tyrimo pradėjimo“, – BNS sakė komisijos atstovas Tomas Čaplinskas. Nuo 2016 metų pabaigos ministre dirbančios J. Petrauskienės viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje nurodyta, kad jos sutuoktinis Evaldas Petrauskas vadovauja įmonei „Ecotour“. Rekvizitai.lt duomenimis nuo 2015 ši sporto ir turizmo reikmenimis prekiaujanti įmonė laimėjo 12 viešųjų pirkimų, o dalis juos organizavusių institucijų yra pavaldžios Švietimo ir mokslo ministerijai. Susiję straipsniai: Neaiškumai dėl Petrauskienės deklaracijų: vyras laimėjo 12 ministerijos viešųjų konkursų? E. Petrauskas BNS sakė, kad šioms institucijoms teikė buhalterinės apskaitos sistemų aptarnavimo paslaugas. Su dalimi iš šių įstaigų sutartis, jo teigimu, bendrovė turi nuo 2012 metų. Jis taip pat teigia, kad Rekvizitai.lt nurodyta įmonės veiklos sritis nėra tiksli. „Kažkada buvo, bet čia buvo labai seniai ir mes tuo neužsiimame. Mes esame nurodę, kuo dabar užsiimame. Sistemų aptarnavimas sudaro ketvirtadalį–trečdalį veiklos. Dabar mūsų įmonė statybinės technikos veikla užsiima, mūsų veikla – betonvežiai, betono siurbliai, prekyba betonu. Ši veikla, bet Rekvizituose to nesimato“, – sakė E. Petrauskas. Jis sakė, kad bendrovė ir dabar turi galiojančių sutarčių su Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžiomis įstaigomis. E. Petrauskas sako nepagalvojęs, kad apie tai reikėtų įspėti žmoną. „Aš nežinojau, tikrai, nes nuo 2012 metų, net nepagalvojau, kad pasakotis jai, nes tai prasidėjo nuo nedidelių sumų... Aš žmonai gal pernai užsiminiau, bet nežinau, ar ji deklaravo. Esu tik įmonės bendrasavininkas, akcininkas, ne 100 procentų valdau. Nepagalvojau, tikrai. Bet kad įmonėje dirbu, deklaravo“, – sakė švietimo ministrės sutuoktinis. Į VTEK dėl ministrės elgesio kreipėsi buvęs Kauno technologijos universiteto profesorius Gediminas Merkys. Ministrė teigia, kad viešai skelbiamoje informacijoje yra daug netikslumų bei žada grįžusi iš vizito Norvegijoje aptarti šį klausimą su ministru pirmininku. „Vyro darbovietę deklaravau, jo darbovietės sandorių ne. Informacija apie įmonės sandorius yra vieša. Grįžusi į Lietuvą, susitikimo metu su premjeru šiuos klausimus aptarsime ir suteiksiu jam informaciją, viešai skelbiamoje informacijoje daug netikslumų“, – feisbuke rašo J. Petrauskienė. Jos duomenimis, jos vyro bendrovė Valstybinio studijų fondo, Europos socialinio fondo agentūros, Gamtos tyrimų centro ir kitų įmonių ir įstaigų skelbtuose konkursuose dalyvauja nuo 2010 metų. „Su šių įstaigų atstovais nei buhalterinės apskaitos, nei viešųjų pirkimų planų ir sumų klausimais nesu bendravusi“, – teigia ministrė. Ji pabrėžė, kad ministras viešųjų pirkimų sutarčių nederina. „Jei VTEK nutars imtis tyrimo, viską faktais pateiksime ir bendradarbiausime“, – rašo J. Petrauskienė. Premjeras Saulius Skvernelis žurnalistams sakė lauksiantis ministrės paaiškinimų bei VTEK sprendimo, o kol kas situacijos vertinti negalintis. „Šį atsakymą turės pateikti Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, ministrė dabar yra išvykusi, kai grįš, su ja taip pat pasikalbėsiu, kodėl, ar tai, kas yra skelbiama, atitinka tikrovę“, – sakė S. Skvernelis.

