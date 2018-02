Tyrimą VTEK atliko po paties K. Navicko, taip pat konservatorių Radvilės Morkūnaitės–Mikulėnienės bei Ingridos Šimonytės kreipimųsi. Tyrime vertina dienraščio „Kauno diena“ informaciją, jog K. Navicko įsakymu sudaryta komisija skyrė paramą jo buvusiai darbovietei – viešosios įstaigos „Baltijos aplinkos forumas“ projektui. Komisija taip pat vertino kitą dienraščio publikaciją, kurioje teigta, jog politikas 2017-ųjų pavasarį dalyvavo buvusios darbovietės Šilutėje organizuotame renginyje.

