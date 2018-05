Teisininkas 48 metų E. Sakalauskas VTEK dirba nuo pernai lapkričio, prieš tai yra dirbęs Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamente, M. Romerio universitete, Teisės institute, Vidaus reikalų ministerijoje, Migracijos departamente. Kelerius metus jis buvo Vyriausiosios rinkimų komisijos narys. Nuolatinio vadovo VTEK neturi nuo praėjusių metų kovo, kai gresiant balsavimui dėl nepasitikėjimo iš pareigų pasitraukė tuometinis komisijos pirmininkas Romas Valentukevičius. Balandį Seimo vadovas į šias pareigas teikė Virginijaus Kanapinsko kandidatūrą, bet parlamentarai jai nepritarė. VTEK sudaro penki nariai. Po vieną kandidatą į VTEK narius Seimui teikia prezidentas, Seimo pirmininkas, premjeras, du kandidatus – Lietuvos teisininkų draugija.

