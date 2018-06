VTEK duomenimis, „Kauno energijos“ valdyboje dirbantys Nerijus Mordas ir Eugenijus Ušpuras, „Kauno autobusų“ ir „Kauno aikštelės“ valdybos narys Petras Ganiprauskas, Stoties turgaus valdybos nariai Ernestas Skobas ir Gintaras Skobas, taip pat aštuoni Kauno mero visuomeniniai patarėjai – Jolanta Alekseriūnienė, Antanas Etneris, Sandra Gražulytė, Gintautas Natkevičius, Aida Radauskaitė, Ramūnas Širvys, Gytis Urbonavičius ir Laura Varžinskienė pažeidė reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. VTEK taip pat rekomendavo Kauno merui užtikrinti, kad naujai skiriami visuomeniniai patarėjai būtų informuojami apie pareigą per 30 dienų deklaruoti privačius interesus. Praėjusią savaitę VTEK tokį sprendimą priėmė dėl dar šešių savivaldybės įmonių valdybų narių. Be to, pradėti tyrimai dėl dar devynių Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų narių elgesio. Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Petrauskas BNS anksčiau yra sakęs, kad valdybų nariai teisinosi neturėję informacijos apie reikalavimą deklaruoti interesus, o pažeidimus siekiama kuo greičiau pašalinti. Nuo šių metų sausio privačių interesų deklaracijas taip pat turi teikti ir valdybų nariai valstybės ar savivaldybių įmonėse, o taip pat stebėtojų tarybų bei valdybų nariai akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip pusę balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei.

