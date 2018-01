Etikos sargai vertino Seimo nario Naglio Puteikio pranešimą, tačiau pranešė nusprendusi „patikslinti pirminius duomenis“ ir klausimo svarstymą atidėjo savaitei. N. Puteikis prašė patikrinti, ar J. Morkūnas deklaruoja privačius interesus pagal įstatymus. Jie valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų kategorijai priskiria ir administravimo įgaliojimus turinčius asmenis, dirbančius viešosiose įstaigose, kurios gauna valstybės ar savivaldybių biudžeto, fondų. N.Puteikis taip pat prašė ištirti, ar J. Morkūnas nepažeidė minėto įstatymo, kai galbūt priėmė sprendimus dėl savo draugų prodiuserių Edmundo Jakilaičio ir Lauryno Šeškaus valdomos „TV Play“. Ši įmonė laimi „Pirmosios kavos“ organizuojamus viešuosius pirkimus visuomeninio transliuotojo LRT eteryje rodomos laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ kūrimui, finansuojamam Europos Sąjungos lėšomis. J. Morkūnas BNS teigė neturintis deklaruoti interesų ir nepriėmęs sprendimų skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose dėl „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“, nes yra ne „Pirmosios kavos“ vadovas, o steigėjas, šiuo metu dirbantis kūrybos direktoriumi. Prodiuseris L. Šeškus portalui 15min.lt yra teigęs, jog „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ idėja yra jo paties, jam priklauso ir autoriaus teisės, tačiau dar praeitame dešimtmetyje draugo J.Morkūno paprašė dalyvauti konkurse dėl laidos kūrimo, nes pats dar neturėjo įsteigęs įmonės.

