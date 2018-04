Kaip pranešė VTEK, trečiadienį pradėtas tyrimas dėl finansų viceministrės Miglės Tuskienės, krašto apsaugos viceministrų Vytauto Umbraso ir Giedrimo Jeglinsko bei socialinės apsaugos ir darbo viceministrės Vimos Augienės. Tyrimus VTEK pradėjo žurnalistės atsiųstos informacijos pagrindu. Įstatymai numato, jog situacija turėtų būti išsiaiškinta per tris mėnesius.

