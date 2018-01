Trečiadienį sprendimą priėmusi VTEK tyrimą pradėjo LNK laidos „KK2“ informacijos pagrindu – praėjusią savaitę rodytame reportaže buvo teigiama, kad Varėnos rajono meras galbūt naudoja tarnybinį automobilį asmeniniais tikslais – kas savaitę atvyksta į Vilnių ir palieka šią transporto priemonę prie daugiabučio namo, kuriame neva yra deklaravęs gyvenamąją vietą. Liberalų sąjūdžio vicepirmininkas A. Kašėta Varėnos savivaldybei vadovauja nuo 2015-ųjų, jis anksčiau kelias kadencijas buvo renkamas į Seimą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.