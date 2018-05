„Esu dėkingas komitetui, kad sutiko mane išklausyti atliekamame parlamentiniame tyrime. Pasiruošęs suteikti visą informaciją, kuria disponuoju ir kuri gali būti naudinga parlamentiniam tyrimui“, – BNS sakė T. Dapkus. Liudyti Seimo komitetui LNK grupės žurnalistą pakvietė Seimo komiteto pirmininkas „valstietis“ Vytautas Bakas. „Aš jam pasakiau, jeigu jis mano, kad turi ką pasakyti arba ta informacija, kuri nutekėjo, yra nepagrįsta, jis gali ateiti į komitetą ir liudyti“, – BNS sakė komiteto vadovas. Jis taip pat teigė, kad klausimų T. Dapkui komitetas turi daugiau negu skelbta paviešintoje medžiagoje. Susiję straipsniai: Grybauskaitė pasisakė apie LNK licencijos naikinimą, susirašinėjimą su Masiuliu ir „MG Baltic“ „MG Baltic“ draugai ir priešai: kas dar atsidūrė koncerno spąstuose VSD rašte Seimo komitetui rašoma, kad T. Dapkus buvo verslo koncerno „MG Baltic“ vadovų interesams atstovaujantis tarpininkas ir naudojo surinktą informaciją kaip šantažo įrankį. VSD vertinimu, koncerno atstovų destruktyvi veikla gali destabilizuoti valstybės demokratinę politinę sistemą ir kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. VSD raštas buvo paviešintas po to, kai buvo paskelbti prezidentės Dalios Grybauskaitės susirašinėjimas, kuriame šalies vadovė T. Dapkų vadino koncerno vadovo Dariaus „Mockaus skaliku“. T. Dapkus sako, kad prieš jį vykdoma šmeižto kampanija. Jis sako, kad medžiagą rinkdavo žurnalistiniais tikslais, o paviešintoje medžiagoje nėra jokių faktų apie kokį nors šantažą. Visuomenės informavimo etikos komisija kitą savaitę ketina spręsti, ar svarstyti T. Dapkaus elgesį, BNS sakė jos pirmininkas Viktoras Trofimišinas. Įvertinti VSD paskelbtą informaciją asociacijos paprašė Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius. NSGK iki birželio 1 dienos turi pateikti parlamentinio tyrimo išvadas. Seimas jam pavedė atlikti tyrimą dėl asmenų, verslo subjektų ir kitų interesų grupių galimo neteisėto poveikio valstybės institucijoms priimant sprendimus ir galimos neteisėtos įtakos politiniams procesams. Be įtakos strateginėms įmonėms komitetas dar aiškinasi, „ar palaikomais ryšiais su grėsmę valstybės interesams galinčiais kelti asmenimis buvo siekta daryti neteisėtą poveikį valstybės institucijoms priimant sprendimus ar neteisėtą įtaką politikams ar politiniams procesams“.

