VSD: per kratas „Wagner“ būstinėje – informacinės atakos prieš Lietuvą pėdsakai

Nuorodos kopijavimas VSD: per kratas „Wagner“ būstinėje – informacinės atakos prieš Lietuvą pėdsakai

aA

Valstybės saugumo departamentas (VSD) trečiadienį pranešė, kad per kratas „Wagner“ būstinėje Rusijoje buvo rasti dokumentai apie informacines atakas prieš Lietuvą. Be to, kaip skelbia VSD, rasti keli Jevgenijaus Prigožino netikri pasai, išduoti svetima pavarde, ir pasas, kuris buvo naudojamas jo antrininko informaciniam išpuoliui prieš Lietuvą surengti 2020-aisiais.