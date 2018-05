VSD atstovė spaudai Aurelija Katkuvienė BNS patvirtino, kad departamentas kreipėsi į teisėsaugą „dėl neteisėtai paviešintos žvalgybos informacijos“ ir detaliau situacijos nekomentavo. Generalinė prokuratūra BNS nurodė, jog VSD kreipimąsis gautas trečiadienį. „Patvirtinu, kad yra gautas raštas iš Valstybės saugumo departamento dėl išviešintos žvalgybos informacijos. Prokuratūra išnagrinės pateiktą prašymą ir priims atitinkamą sprendimą“, – sakė prokuratūros atstovė spaudai Elena Martinonienė. Žiniasklaida šį mėnesį paviešino dalį VSD šalies vadovams bei Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui pateiktos informacijos apie verslo įtaką politiniams procesams. Daugiausiai šios informacijos buvo apie koncerną „MG Baltic“.











4 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.