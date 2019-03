„Pažymoje nurodyti duomenys turėjo įtakos ir aukščiausiam valstybės pareigūnui dėl galimybės teikti ar neteikti kandidatūrą. Jis tą nuomonę ir pasakė komiteto pirmininkui“, – BNS sakė R. Šukys. Vilniaus miesto apylinkės teismas nagrinėja R. Šukio ieškinį VSD dėl paskleistų asmens garbę ir orumą žeminančių duomenų pripažinimo neatitinkančiais tikrovės ir paneigimo. Atlyginti neturtinę žalą neprašoma. Per posėdį liudytoju apklaustas Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Valerijus Simulikas. Jis liudijo apie savo pokalbį su Seimo pirmininku dėl Seimo kontrolieriaus skyrimo. Pasak V. Simuliko, Seimo kontrolieriai yra atskaitingi Seimui, teikia ataskaitas. Susiję straipsniai: Raimondas Šukys tikslins skundą dėl VSD veiksmų Advokatas: kalbėdamas apie koncerną „MG Baltic“ Bakas rėmėsi teisės aktu „R. Šukį pažįstu maždaug nuo 2004 metų, kaip vidaus reikalų, sveikatos apsaugos ministrą. (..) Pavasarį planavome, kada kontrolierius R. Šukys teiks ataskaitą Seimui“, – teismui pasakojo liudytojas. Jis sakė lankęsis pas Seimo pirmąją pavaduotoją Rimą Baškienę, kada kviesti teikti R. Šukį ataskaitai. Ataskaitos teikimas buvo perkeltas balandžiui. „Atėjo balandis, niekas nesigauna. Aš teiravausi dėl ataskaitos ir antros kadencijos. Tada „MG Baltic“ pažyma... Seimo pirmininkas man pasakė: „Kaip aš galėčiau teikti kandidatūrą antrai kadencijai tokiame kontekste“, toks komentaras buvo“, – pokalbį su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu prisiminė V. Simulikas. Jis Seimo pirmininko teiravosi, ką padarė R. Šukys. „Tu pasiskaityk“, – atsakė V. Pranckietis, prisimena V. Simulikas. V. Simulikas teigė, kad jo įsitikinimu, sprendimas dėl R. Šukio antros kadencijos buvo padarytas dėl VSD pažymos. VSD pažymoje – apie postus R. Šukiui Seimo NSGK pernai pateiktoje išslaptintoje informacijoje VSD teigia, kad 2009 metais, atstatydinus iš Seimo vadovo pareigų Arūną Valinską, koncerno „MG Baltic“ atstovai svarstė apie R. Šukį kaip galimą kandidatą į Seimo pirmininkus. „Minėtu laikotarpiu R. Kurlianskis (tuometinis koncerno „MG Baltic“ viceprezidentas – BNS) bendraudamas su T. Dapkumi, rinko informaciją bei galimai koordinavo T. Dapkaus veiksmus, kurie buvo susiję su tuometinio Seimo pirmininko A. Valinsko atstatydinimu. R. Kurlianskiui domintis galimomis kandidatūromis Seimo pirmininko pareigoms eiti, T. Dapkus informavo, jog Seimo nario R. Šukio kandidatūra būtų tinkama. Informaciją, patvirtinančią R. Šukio kandidatūros tinkamumą, R. Kurlianskis perdavė MG valdybos nariui R. Raulynaičiui, kuris perdavė R. Šukiui pasiūlymą pretenduoti į Seimo pirmininko postą. Pastarajam paklausus, ar jie, t. y.koncernas, jį palaikys, R. Raulynaitis atsakė: jau padedam ir ne tik galvoti“, – rašoma VSD informacijoje. Pasak R. Šukio, informaciją rašę pareigūnai iškraipė ją. Tuomet parlamento vadove išrinkta konservatorė Irena Degutienė, o jis net nekandidatavo į šias pareigas, partija nesvarstė galimybės kelti jo kandidatūros. Be to, saugumo duomenimis, įsteigus Lietuvos liberalų sąjūdį (LLS), „MG Baltic“ atstovai „derino LLS kandidatus į postus Seime bei Vyriausybėje“. „2008 metų lapkriti G. Steponavičius teiravosi R. Kurlianskio nuomonės apie kandidatus į ministrus Regimantą Čiupailą bei Raimondą Šukį: „Aš frakcijos seniūnas, Čiupaila ir Šukys – ministrai. Kaip jums toks scenarijus?". O R. Kurlianskis atsakė: „tai daug geriau atrodo“, – rašoma VSD informacijoje. Tačiau R. Šukys pabrėžia niekuomet nepriklausęs Liberalų sąjūdžiui, o buvo, pasak jo, konkuruojančios partijos – Liberalų ir centro sąjungos – nariu. „Mano kandidatūra į ministrus nebuvo svarstoma, nes partijos valdyba jau buvo delegavusi Seimo pirmininko pavaduotojo poziciją man“, – BNS po teismo posėdžio sakė R. Šukys. Jis neteisingais vadina ir VSD teiginius apie jam koncerno darytą įtaką būnant sveikatos apsaugos ministru. Eksministras minimas kaip asmuo, kuriam bandyta daryti poveikį koncernui siekiant statybų pirkimų sveikatos įstaigose. „Išvardintos įmonės iki 2016 metų, kai aš ministru buvau iki 2012 metų“, – stebėjosi ieškovas. Jis sakė, kad žvalgybos informacija turi būti pateikiama taip, kad nebūtų galima jos interpretuoti ar vertinti iškreiptai. VSD siekė bylos sustabdymo Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdyje paaiškėjo, kad VSD siekė sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą. Teismas dar vasarį gavo VSD prašymą sustabdyti bylą, kol nebus išnagrinėta kita R. Šukio byla Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Joje atsakovas taip pat yra VSD, kitos institucijos. Teisėja Vilija Badaraitė šio prašymo netenkino. „Neginčytina tai, kad bylos abi susijusios – administracinė ir civilinė. Teismas gali šioje byloje (civilinėje – BNS) nustatyti aplinkybes, sustabdžius bylą nepagrįstai, būtų perkeltas darbas administraciniam teismui“, – sakė teisėja. Bylos stabdymui prieštaravo ir R. Šukys. Į Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamą bylą ateityje turėtų būti pateikti nauji duomenys. Bylos nagrinėjimas bus tęsiamas balandžio 1 dieną. R. Šukys sako, kad linkęs baigti bylą ir taikos sutartimi, tačiau VSD nepareiškė noro šitaip baigti bylą. Buvęs Seimo kontrolierius šiuo metu dirba Užim­tu­mo tar­ny­bos Šiau­lių klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­parta­men­to di­rek­to­riumi.

