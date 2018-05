„Premjero pageidavimas ar noras išslaptinti kuo daugiau informacijos yra gerbtinas, tačiau VSD sprendžia, ar nebus padaryta žala tyrimo – tęstinės operacijos – eigai,“ – BNS sakė VSD atstovė Aurelija Katkuvienė. S. Skvernelis ketvirtadienį pareiškė sieksiantis, kad būtų paviešinta visa parlamentinio tyrimo medžiaga apie verslo grupuočių ir atskirų asmenų įtaką Lietuvos politinei sistemai. Šią savaitę žiniasklaida paskelbė išslaptintą VSD informaciją apie verslo koncerną „MG Baltic“. Susiję straipsniai: Grybauskaitės ir Masiulio bičiulystė: kodėl žinios apie „MG Baltic“ įtaką neišardė jų santykių? VSD vadovas kviečiamas į Seimą Šį raštą VSD perdavė parlamentinį tyrimą atliekančiam Seimo komitetui, prezidentei, Seimo pirmininkui ir premjerui. Dalis teksto rašte yra užtušuota. Anot A. Katkuvienės, užtušuotas tekstas yra slapta informacija. Pagal įstatymo formuluotę, nepasibaigus terminui įslaptinta informacija išslaptinama, kai „išnyksta įslaptinimo tikslingumas“. Atsakydama į BNS klausimus, A. Katkuvienė sakė, kad VSD tik teikia informaciją įstatyme nurodytiems sprendimų priėmėjams, o jie sprendžia dėl viešinimo. „Išslaptintos ir pateiktos informacijos VSD pats neviešina, apie viešinimą sprendžia sprendimų priėmėjai“, – sakė VSD atstovė. VSD rašte teigiama, kad „MG Baltic“ atstovų kai kuri veikla kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. BNS paklausus, kodėl apie tai nė karto nebuvo užsiminta viešuose kasmetiniuose grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimuose, A. Katkuvienė atsakė: „Nes ta informacija nebuvo išslaptinta, vyko tęstinis tyrimas. Informacija turėjo ikiteisminio tyrimo pobūdžio požymių ir buvo teikiama ikiteisminio tyrimo institucijoms, nes VSD nevykdo ikiteisminių tyrimų“. Į klausimus, ar viešojoje erdvėje keliama teisinga prielaida, kad VSD daugiau kaip 10 metų sekė „MG Baltic“ vadovus ir jų tarpininku įvardytą žurnalistą Tomą Dapkų, A. Katkuvienė atsakė: „Žvalgybos įstatymo 11 straipsnyje apibrėžti įvairūs informacijos rinkimo būdai. Plačiau jų nedetalizuojame, tačiau užtikriname, kad veikla vykdoma griežtai laikantis įstatymų“. Parlamentinio tyrimo vadovas Vytautas Bakas sako, kad paviešinta informacija yra mažiau nei trečdalis visos tyrimo medžiagos. „MG Baltic“ prezidentas Darius Mockus VSD raštą pavadino nuomonių ir prielaidų kratiniu bei surežisuota pažyma. Koncernas sako, kad imsis teisinių priemonių savo interesams ginti. T. Dapkus sako, kad prieš jį vykdoma šmeižto kampanija.

