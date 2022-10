VSAT: pasinaudojant lietuvišką kilmę įrodančiais dokumentais į šalį atvyko penki Rusijos piliečiai

„Dar tarp tų 49 646 atvykusių yra 26080 tų, kurie vyksta Kaliningrado tranzitu per Lietuvą. Tai daugiau kaip pusę sudaro būtent tie, kurie vyksta tranzitu ir tikrai Lietuvoje neužsibūna ir negali užsibūti, nes yra tos tranzito sąlygos, kad jų tikslas nėra Lietuva. Tai tą skaičių reikėtų turėti omenyje, skaičiuojant atvykstančius“, – pirmadienį Eltai teigė G. Mišutis.

Be to, įsigaliojus sugriežtintai įleidimo kontrolei, VSAT atstovas atkreipia dėmesį ir į išvykusių Rusijos Federacijos piliečių skaičių.

„Nuo rugsėjo 19 d. įleistų yra 49 646, o per sieną išvykusių – 49033. Tai likęs skirtumas yra tik apie 600. Ta išsilyginimo priežastis yra įsigalioję apribojimai ir atbyrėję visi turistai. Anksčiau ta disproporcija buvo didesnė, nes Lietuva yra pirma šalis, pro kurios sieną į Šengeno erdvę įvažiavę užsieniečiai toliau be patikrų gali judėti po visą bendriją ir nebūtinai iš jos atgal išvykti vėl per Lietuvą. Dabar per mūsų išorės sieną atvykusių ir išvykusių Rusijos piliečių skaičiai praktiškai yra lygūs. Tai reiškia, kad didžiąja dalimi atsiriboja turistai, kurie neįleidžiami su trumpalaikėmis vizomis. Tai tas išlyginimas tikrai matomas“, – situaciją analizavo G. Mišutis.

Be to, Lietuvos pasieniečių duomenimis, rugsėjo pabaigoje įsigaliojus išimčiai į Lietuvos teritoriją įleisti lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą ar teisę atkurti Lietuvos pilietybę turinčius Rusijos piliečius, šia išimtimi pasinaudojo vos penki asmenys.

Reaguojant į Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą ir iš to kylančias grėsmes, Lietuva griežtinti Rusijos piliečių atvykimo kontrolę nusprendė kartu su Latvija, Estija, Lenkija bei Suomija. Anot G. Mišučio, Estijoje ir Latvijoje vyrauja panašios tendencijos.

„Estijoje panaši situacija, įsigaliojus ribojimams atvyko 51 086, išvyko 50 604, o neįleido – 533 asmenų. Per Latviją atvyko 10 687, išvyko 11 330, neįsileido – 279 Rusijos Federacijos piliečių. Tai tas skirtumas nedidelis. Ir nors tie skaičiai mažesni, reikia nepamiršti, kad Lietuvoje yra Kalinigrado tranzitas“, – pažymėjo VSAT atstovas.

ELTA primena, kad nuo rugsėjo 19 d. į Lietuvos Respublikos teritoriją per visus pasienio kontrolės punktus atvykstantiems Rusijos piliečiams nepaprastosios padėties galiojimo metu taikomas individualus sugriežtintas patikrinimas.

Vyriausybės nutarimu patvirtinta, kad per Šengeno išorės sieną į Lietuvą bus įleidžiami tik Rusijos piliečiai ir jų šeimos nariai dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, tarptautinius pervežimus vykdančių ekipažų ir įgulų nariai, tranzitu per Lietuvą vykstantys Rusijos diplomatai, asmenys, turintys ES valstybės išduotą leidimą gyventi, taip pat ilgalaikę Šengeno valstybių nacionalinę vizą ar supaprastinto tranzito dokumentą turintys Rusijos piliečiai.

Taip pat ketvirtadienį priimtas sprendimas padaryti išimtį ir į Lietuvos teritoriją įleisti lietuvių kilmę patvirtinantį ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybės pažymėjimą turinčius Rusijos Federacijos piliečius bei nelydimus nepilnamečius.