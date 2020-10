Ketvirtadienį maždaug nuo 16 val. Baltarusijos pareigūnai pristabdė lengvųjų automobilių vykimą iš Lietuvos per tarptautinius Šalčininkų, Medininkų, Lavoriškių ir Raigardo kontrolės punktus. Pasak kaimyninės šalies pasieniečių, toks sprendimas susijęs su pandemijos grėsme.

Vis dėlto tiek ketvirtadienį vakare, tiek naktį į penktadienį, tiek penktadienį paryčiais kai kurie lengvaisiais automobiliais vykę asmenys į Baltarusiją per minėtus keturis punktus buvo įleisti, rašoma VSAT pranešime spaudai.

VSAT duomenimis, tai buvo Baltarusijos piliečiai, grįžtantys į savo šalį. Taip pat sieną be apribojimų kirto į darbą ar iš darbo vykstantys krovininių automobilių vairuotojai bei kitų valstybių piliečiai, turintys Baltarusijos darbo vizas, darbo sutartis ar leidimus gyventi Baltarusijoje.

Likusieji kitų valstybių piliečiai (taip pat ir Lietuvos) į Baltarusiją nėra įleidžiami.

Autobusai, jei jų keleiviai yra Baltarusijos piliečiai, taip pat gali kirsti sieną į šią šalį. Kitų valstybių piliečiai nėra praleidžiami, jie yra išlaipinami iš autobusų ir gražinami atgal į Lietuvą.

Krovininiai automobiliai į Baltarusiją per Lavoriškių, Medininkų, Šalčininkų ir Raigardo kontrolės punktus įvažiuoja be ribojimų nepaisant to, kokių šalių piliečiai juos vairuoja.

Išvykti iš Baltarusijos, preliminariais duomenimis, apribojimai netaikomi.

VSAT duomenimis nuo ketvirtadienio 20 val. iki penktadienio 6 val.:

- per Lavoriškių punktą iš Lietuvos išvyko: lengvųjų automobilių – 1, autobusų -1, krovininių automobilių – 55. Pralaidumas į Lietuvą - lengvųjų automobilių – 22, autobusų -1, krovininių automobilių – 95;

- per Medininkų punktą iš Lietuvos išvyko: lengvųjų automobilių – 12, autobusų -3, krovininių automobilių – 164. Pralaidumas į Lietuvą - lengvųjų automobilių – 88, autobusų -3, krovininių automobilių – 193;

- per Raigardo punktą iš Lietuvos išvyko: lengvųjų automobilių – 2, autobusų – 0, krovininių automobilių – 49. Pralaidumas į Lietuvą - lengvųjų automobilių – 21; autobusų -0; krovininių automobilių – 72;

- per Šalčininkų punktą iš Lietuvos išvyko: lengvųjų automobilių – 4, autobusų -2, krovininių automobilių – 85. Pralaidumas į Lietuvą - lengvųjų automobilių – 24, autobusų -1, krovininių automobilių – 112.

Po ketvirtadienio Baltarusijos sprendimo lengvųjų automobilių eilės išvykti iš Lietuvos nesusidaro. Vairuotojai, ketinę važiuoti į Baltarusiją ir sužinoję apie įvestus apribojimus, apsisukdavo ir grįždavo į Lietuvą. Jokių incidentų ar konfliktų Lietuvos kontrolės punktuose nekilo.

VSAT prognozuoja, kad penktadienį šviesiuoju paros metu pralaidumo statistika gali šiek tiek išaugti. Pastaruoju metu per minėtus punktus dėl pandemijos ir kitų apribojimų vykstančiųjų lengvaisiais automobiliais srautas ir taip buvo nedidelis.

Pasak Baltarusijos pareigūnų, apribojimai fiziniams asmenims atvykti į šią šalį nuo ketvirtadienio taip pat taikomi pasienyje su Latvija, Lenkija ir Ukraina.