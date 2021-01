VRM: už papildomą darbą policijos pareigūnams bus išmokėti atlyginimų priedai

Policija per savaitgalį apgręžė beveik 4 000 transporto priemonių, kurios vyko į kitos savivaldybės teritoriją be svarios priežasties. Pasak vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės, po pirmadienį vykusio Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžio, judėjimas Lietuvos keliuose per pastarąsias 10 dienų yra ženkliai sumenkęs.