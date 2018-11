Kaip pranešė ministerija, įstatymų paketu siūlomas įteisinti civilinio konfiskavimo institutas būtų taikomas didesnės nei 76 tūkst. eurų (2000 bazinių socialinių išmokų dydžio) vertės turtui, kuris galėjo būti įgytas iš neteisėtos veiklos ar iš neteisėtų pajamų šaltinių, neteisėtu būdu. Įstatymo nuostatos būtų taikomos asmenims, kurie anksčiau buvo įtariamaisiais kriminalinėse ar korupcijos bylose arba buvo patekę į kriminalinės žvalgybos pareigūnų akiratį kaip galimai susiję su nusikalstamu pasauliu. Taip pat ši priemonė galėtų būti taikoma ir tokio asmens artimiesiems, kuriems įtartinas turtas galėjo būti perleistas. VRM kartu siūlo koreguoti ir baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą praturtėjimą. Ji būtų taikoma asmenims, turintiems nuosavybės teise didesnės negu 532 tūkst. eurų (14 tūkst. MGL) vertės turtą, kuris įgytas neteisėtai. „Pataisos, visų pirma, liestų kriminalinio pasaulio atstovus bei galimai korumpuotus valstybės tarnautojus, politikus. Tai veiktų ir kaip atgrasymo priemonė“, – pranešime aiškina vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. Ministerijos atstovai tvirtina, kad pareiga įrodyti, jog turtas teisėstas, tektų asmenims, dėl kurių atliekamas tyrimas. Iniciatyva pradėti galimai neteisėtos kilmės turto tyrimą būtų patikėta teisėsaugos institucijoms, sprendimą pradėti tyrimą dėl neteisėtos kilmės turto priimtų prokuroras. Tyrimą atliktų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), jei turtas priklauso organizuotų nusikalstamų grupių nariams – Policijos departamentas. Galbūt neteisėto kilmės turto tyrimas būtų atliekamas už ne ilgesnį kaip 10 metų laikotarpį iki šio turto įsigijimo. „Net neabejoju, kad sulauksime ir pasipriešinimo, ne veltui panašios iniciatyvos stringa nuo pat 2013-ųjų. Visgi, tikiu, kad šiam Seimui užteks ryžto įtvirtinti tokį institutą – veiksmingą priemonę kovoje su korupcija ir neteisėtu praturtėjimu“, – sako E. Misiūnas. Pasak ministro, civilinę konfiskaciją taiko nemažai užsienio šalių. Jau yra ir tarptautinių teismų praktika, kuri leidžia iš anksto atsakyti į galimus klausimus dėl nuosavybės neliečiamumo ir kitas galimai kilsiančias problemas. Įstatymo pataisos parengtos reaguojant į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atliktą tyrimą. Pataisos bus teikiamos Vyriausybei, jas turės patvirtinti Seimas.

