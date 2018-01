„Susitarime numatoma, kad tai religinis turtas, kad jis skirtas visuomeniniams poreikiams ir dvasiniam ugdymui. Ministerija įsipareigoja suderinti su arkivyskupija ir įrengti koplyčią bažnyčioje, kur būtų galima laikyti pamaldas“, – BNS sakė ministro patarėjas Karolis Vaitkevičius. Anot jo, VRM valdomoje bažnyčioje pamaldos kol kas nevyksta, nes nėra susitarimo su arkivyskupija. Tikintieji į sostinės senamiestyje esančią bažnyčią bus pakviesti, kai tik ten bus įrengta koplyčia. „Tai neturėtų užtrukti“, – teigė K. Vaitkevičius. Dešimtmečius netvarkomą ir apleistą barokinę sostinės senamiestyje esančią Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią Vidaus reikalų ministerija (VRM) iš Švietimo ir mokslo ministerijos perėmė pernai rugpjūtį. Tuomet pranešta, kad VRM ir policija puoselėja planus čia įsteigti dvasinės ir psichologinės pagalbos centrą pareigūnams bei gyventojams. Savičiaus gatvėje esanti barokinė Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią daug metų stovėjo apleista ir uždaryta. Pirmoji medinė koplyčia ar bažnyčia šioje vietoje, manoma, iškilo apie 1670 metus ir priklausė katalikiškam karmelitų ordinui, mūrinė pastatyta XVIII amžiaus viduryje. Įvairiais tarpsniais ji priklausė katalikams, stačiatikiams. Antrojo pasaulinio karo metu bažnyčios interjeras sunaikintas, ji buvo paversta sandėliu.

