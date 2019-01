Atlikus tyrimą konstatuota, kad K. Lukošius pažeidė įstatymą, kai pernai pratęsė sutartį dėl penkių automobilinių kopėčių nuomos. Dėl K. Lukošiaus atleidimo spręs Vyriausybė. Tyrimo metu surinkta medžiaga bus perduota Specialiųjų tyrimų tarnybai. K. Lukošius 2018-ųjų lapkritį sutartį dėl kopėčių nuomos pratęsė su įmone „Iksada“. Anot ministerijos, už nuomą nuspręsta mokėti tiek pat, kiek 2008 metais, tačiau tada kopėčios buvo naujos. Sandorio vertė siekė beveik 2 mln. eurų. Į tarnybinį patikrinimą įtrauktos ir Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) išvados, kad K. Lukošius neturėjo teisės pratęsti kopėčių nuomos sutarties be konkurso ir taip pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą. „Atlikus tyrimą konstatuota, kad PAGD neturėjo teisės priimti papildomų kreditorinių įsipareigojimų ir taip pažeidė Biudžeto sandaros įstatymą“, – teigiama pranešime. Patikrinimą atlikę pareigūnai taip pat konstatavo, kad direktoriaus paaiškinimai, neva sutartis pratęsiama siekiant užtikrinti visuomenės saugumą neturi realaus pagrindo, nes apie būsimą sutarties pasibaigimą žinota iš anksto, buvo pakankamai laiko organizuoti naujus viešuosius pirkimus ar bent jau atlikti rinkos analizę. Tai buvo antras tyrimas dėl ugniagesių gelbėtojų vado veiksmų. Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas dar pernai siekė K. Lukošiui skirti papeikimą už nedeklaruotą individualią veiklą, tačiau Vyriausybė nuobaudą skirti atsisakė. K. Lukošius Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui vadovauja nuo 2017 metų.

