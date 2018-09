Pasak ministerijos, šio sprendimo imtasi, nes prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) jungiama aukštoji mokykla ėmėsi „nesuderintų vienašališkų veiksmų, taip kompromituodamas pačią idėją ir diskredituodamas Viešojo saugumo akademijos vardą“. „VRM reiškia susirūpinimą dėl MRU vienašališkai priimtų sprendimų pervardinant MRU Viešojo saugumo fakultetą į MRU Viešojo saugumo akademiją, prieštaraujančių tiek susitarimo normoms, tiek skaidraus bendradarbiavimo etikai ir leidžiančių manyti, kad MRU nelinkęs derinti veiksmų, dėl kurių susitarta: kartu rengti naujas pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo programas, sukurti pakopinį integruotą pareigūnų mokymą“, – teigiama pranešime. Pasak ministerijos, universitetas jau prasidėjus mokslo metams suformavo pasieniečių mokymo grupę, nors tokios studijos nevykdytos dvejus metus. Priimti 15 studentų pratęsia vienos studijų katedros gyvavimą ketveriems metams. Taip pat, pasak VRM, nors sutarta, kad Kaune esantys universiteto pastatai bus perduoti Turto bankui, o iš gautų lėšų renovuotas akademijai reikalingas pastatas Vilniuje, tačiau MRU pradėjo šių patalpų Kaune pertvarkymas. „Tai panašu į vieno universiteto bandymą bet kokiomis priemonėmis išlikti, net ir diskredituojant gražią idėją ir susitarimą bei piktybiškai kišant pagalius į ratus kuriamai moderniai ir efektyviai pareigūnų mokymo sistemai. Lieka tik retoriškai klausti, kas ir kodėl nenori, kad vidaus tarnybos pareigūnai įgytų daugiau kompetencijos ir profesionaliau dirbtų?“, – pranešime sako vidaus reikalų ministras E. Misiūnas. Akademija turėjo pradėti veiklą remiantis nauju VGTU statutu, užtikrinančiu jos ypatumus nebe MRU, o naujoje VGTU struktūroje. Ministerija planavo, kad akademija ir naujos studijų programos atitiks statutinių tarnybų poreikius, bus suburtas „atitinkamo lygio kvalifikacijas“ formuojantis pedagoginis personalas – tam buvo sutarta keisti reikiamus teisės aktus. „Manau, rasime kitų partnerių, kurie palaikys mūsų idėją ir norės geranoriškai bendradarbiauti, o ne siekti tik savo siaurų tikslų“, – teigė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. Vyriausybė praėjusią savaitę pritarė, kad Seimui būtų teikiamas siūlymas jungti MRU prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto. Siūloma, kad universitetai iki lapkričio 15 dienos pateiktų pertvarkos sąlygas, reorganizavimo planą ir atnaujinto VGTU statuto projektus. Seimas jau yra prijungęs Lietuvos edukologijos ir Aleksandro Stulginskio universitetus prie Vytauto Didžiojo universiteto, taip pat vyks Šiaulių universiteto jungimas prie Vilniaus universiteto. Planuojama, kad įvykdžius pertvarką 14 valstybinių universitetų persitvarkys į 9.

