Rugsėjį prasidėsiančią reformą tarnautojams penktadienį pristatė ministras Eimutis Misiūnas. Anot ministerijos, pertvarkos metu bus atsisakyta perteklinių funkcijų, o tai leis sudaryti galimybes didinti darbuotojų darbo užmokestį. „Iš sutaupytų lėšų nuo naujųjų metų darbuotojams darbo užmokestis didės 50-200 eurų“, – pranešime cituojamas vidaus reikalų ministras. Vis dėlto ministerija kol kas neatskleidžia, kiek tarnautojų pertvarkos metu bus atleista. Reformos pristatymo išvakarėse ministras teigė, kad įstaigoje „masinio atleidimo nebus“. Susiję straipsniai: Žada penktadienį pristatyti būsimą VRM pertvarką Valstybės tarnautojams atleidimo lapeliai dalinami šimtais: nauja porcija – artimiausiu metu Pasak E. Misiūno, sausį įsigaliojus naujam Valstybės tarnybos įstatymui ir pavykus sutaupyti, motyvuoti tarnautojus atsiras ir dar daugiau galimybių. Vykdant pertvarką, ministerijos darbuotojams bus teikiamos asmeninės karjeros konsultacijos, šiuo metu vykdoma profesionalių karjeros konsultantų atranka. VRM pranešė, kad bus atskirtos viešojo ir vidaus administravimo funkcijos. Priešakiniame kabinete dirbs šešios veiklos grupės, o jas aptarnaujantis personalas susitelks trijuose departamentuose – Ekonomikos ir Finansų, Administravimo bei Regioninės politikos, BNS sakė ministro atstovas Karolis Vaitkevičius. Šiuo metu Vidaus reikalų ministerijoje yra aštuoni departamentai. „Toks darbo modelis leis išgryninti funkcijas, taip pat bus panaikinta ydinga praktika, kai įvairūs teisės aktai ministerijos koridoriais klaidžioja mėnesį ir ilgiau, kol būna suderinami tarp skirtingų departamentų“, – sakė E. Misiūnas. Ministerija taip pat yra žadėjusi rudenį paskelbti konkursus į laisvas generalinio inspektoriaus ir kanclerio pareigybes. Nuo 2015 metų Vidaus reikalų ministerijos kancleriu dirbęs Algirdas Stončaitis šių metų pradžioje tapo Vyriausybės kancleriu. Nuo to laiko VRM kanceliarijai laikinai vadovauja ministerijos tarnautoja Ilona Pileckienė. VRM generaliniu inspektoriumi nuo 2015-ųjų dirbęs Giedrius Cininas nuo liepos pabaigos pradėjo dirbti valstybės valdomame Registrų centre – jis vadovauja Prevencijos ir vidaus tyrimų skyriui. Šiuo metu vidaus reikalų ministerijoje dirba 210 žmonių. Vidaus reikalų ministerija teigia, kad jos darbuotojų skaičius pernai sumažėjo maždaug dešimtadaliu, keliais procentais jis susitraukė ir šiemet.

