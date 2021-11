VRM: iš Lietuvos išvyko arba buvo išsiųstas 321 neteisėtas migrantas

Kaip nurodo ministerija, praėjusią savaitę Lietuvoje lankėsi lankėsi Irako ambasados Varšuvoje delegacija – sekretoriai Ahmedas Ghanimas Abduljabbaras, Ali Jawadas Kasimas Alshami ir Sherzadas Ahmedas Mohammedas.

Jie padėjo sutvarkyti 88 migrantams grįžti į tėvynę reikalingus kelionės dokumentus ir formalumus.

„Dalis jų, 30, jau išvyko penktadienį ir šeštadienį į Iraką, likę turėtų išvykti per dvi savaites. Be to, šios dienos duomenimis, dar 77 asmenys nori grįžti į savo kilmės šalis savo noru“, – rašoma VRM pranešime.

Irako diplomatai apsilankė trijose migrantų apgyvendinimo vietose: Kybartuose, Pabradėje ir Medininkuose. Į susitikimus taip pat atvyko keli migrantai iš Ruklos ir Naujininkų centrų.

„Bendradarbiaujame su Irako pareigūnais Varšuvoje dėl jų piliečių grąžinimo į kilmės šalį. Jeigu Irako piliečiai pareiškia norą grįžti, jiems išduodami kelionės dokumentai. Šie žmonės tapo nedemokratinio Baltarusijos režimo apgaulės aukomis ir jiems turi būti suteikta pagalba. Kartu siekiame, kad neteisėtos migracijos kelias per Lietuvą būtų pamirštas“, – pranešime cituojama vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

VRM teigimu, migracijos specialistai nuolat informuoja migrantus tiek apie galimybę grįžti į savo kilmės šalį, tiek apie nagrinėjamų prieglobsčio prašymų procedūrų eigą.

Lietuva yra patvirtinusi savanoriško grįžimo tvarką. Pagal ją pareiškusiems norą savanoriškai grįžti į savo šalį neteisėtiems migrantams Migracijos departamentas gali teikti finansinę paramą, jeigu jie pateikia tokį prašymą ir bendradarbiauja su institucijomis.

Sugrįžti norintiems migrantams nuperkami bilietai, taip pat išmokama 300 eurų išmoka.

VRM duomenimis, šiuo metu Lietuvoje gautas yra 3161 prieglobsčio prašymas, išnagrinėti – 2835 iš jų.

Kaip vėliau BNS informavo ministerija, 10 žmonių suteiktas prieglobstis, likę prašymai atmesti, dalis jų apskųsta teismui.

Šiemet į Lietuvą neteisėtai pateko beveik 4,2 tūkst. migrantų.

Vilnius kaltina Minsko režimą migrantų srautų organizavimu ir vadina tai hibridine agresija. Dėl to Lietuvoje paskelbta ekstremali situacija.

Ties Baltarusijos siena su Lenkija susitelkus gausiam skaičiui migrantų, Seimas Lietuvos pasienyje mėnesiui įvedė ir nepaprastąją padėtį.