Už tokią išvadą ketvirtadienį balsavo aštuoni Rinkimų komisijos nariai, du buvo prieš arba susilaikė.

VRK pernai lapkritį gavo keletą skundų, kad už konservatoriams surengtus mokymus sumokėjo ne pati partija, o Wilfriedo Martenso tyrimų centras, Demokratinės politikos institutas, Konrado Adenauerio fondas.

Po pusmetį trukusio tyrimo Rinkimų komisija nustatė, kad 2017 metų rugsėjo 30 – spalio 1 dienomis vykusio renginio „TS-LKD savivaldybininkų rudens forumas 2017“ organizavimo išlaidas – 6159 eurus – apmokėjo partija ir įstatymų nepažeidė.

VRK taip pat tyrė, ar nuo 2014 metų Demokratinės politikos instituto vykdyti Politinės akademijos mokymai – Jaunųjų Vanagų akademija ir Konservatyviosios minties akademija – buvo skirti konservatoriams ir partija iš to gavo naudos.

Kadangi partija neigė bet kokias sąsajas su minėtais renginiais, VRK tyrimo grupė nagrinėjo viešus šaltinius – socialinių tinklų paskyras, fotografijas iš renginių, kitą viešą informaciją.

Nustatyta, kad minėtuose mokymuose dalyvavo TS-LKD narių, kai kurie pranešėjai irgi buvo tiesiogiai susiję su šia partija, kartais naudota partijos simbolika, Seimo narys konservatorius Mantas Adomėnas vadintas akademijos rektoriumi, jo „Facebook“ paskyroje reklamuoti kai kurie mokymai.

„Minčių kyla visokių, bet, tyrimo grupės nuomone, nepakanka įrodymų sakyti, kad šie renginiai yra nemateriali Demokratinės politikos instituto parama TS-LKD“, – sakė VRK tyrimo grupės atstovas Vincentas Vobolevičius.

Jis pripažino, kad šiuo atveju situacija „balansuoja ant peilio ašmenų“.

Tuo pačiu VRK konstatavo, kad mokymų dalyviai ir pranešėjai nebuvo išskirtinai TS-LKD nariai. Juose siūlyta dalyvauti asmenims, prijaučiantiems Demokratinės politikos instituto propaguojamai konservatizmo idėjai, jie kviesti „asmeninių kontaktų pagalba“, teigiama tyrimo išvadoje.

Be to, ir TS-LKD, ir Demokratinės politikos institutas paneigė bendradarbiavę rengiant Politinės akademijos renginius, išskyrus minėtą savivaldybininkų forumą.

„Surinktų duomenų nepakanka pripažinti, kad Demokratinės politikos instituto vykdyti Politinės akademijos mokymai (...) yra susiję su TS-LKD ir skirti išimtinai šios partijos nariams bei reikmėms. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo konstatuoti, kad Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai nesilaikė Politinių partijų įstatymo nuostatų dėl politinių partijų finansavimo ir jas pažeidė“, – teigiama VRK sprendime.

VRK pernai spalį pripažino, kad Liberalų sąjūdžio Seimo rinkimų kampanija neteisėtai finansuota per Taikomosios politikos instituto surengtus mokymus partijos nariams. Tuomet VRK konstatavo, kad per 45 tūkst. eurų kainavę mokymai yra neteisėta nepiniginė auka, ir kad tai šiurkštus politinės kampanijos finansavimo pažeidimas. Dėl to liberalams neskirta pusmečio valstybės dotacija – apie 395 tūkst. eurų.