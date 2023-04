Tuo metu rinkimus pralaimėjusi partijos „Laisvė ir teisingumas“ narė Dalia Štraupaitė prašo VRK datą pavėlinti – pasak jos, balandžio mėnesį rinkėjai švęs religines šventes, todėl rinkiminė agitacija nebus etiška, rinkimai vyks paremti nelygiaverte konkurencija.

Visgi, galutinius sprendimus dėl rinkimų Visagine VRK ketina priimti kito posėdžio metu, ketvirtadienį.

VRK svarsto kartoti rinkimus balandžio 23 d. Posėdyje pasisakiusius VRK narius LVAT sprendimas nustebino. Pasak VRK narės Ingos Milašiūtės, teismas, įpareigodamas pakartoti tik antrąjį Visagino mero rinkimų turą, sukūrė naują teisės institutą – anot teisininkės, Rinkimų kodekse tokia procedūra nėra numatyta. Todėl, tęsė ji, klausimas reikalauja ypatingo VRK dėmesio ir gilių diskusijų.

„Mano manymu, (teismas – ELTA) šiuo sprendimu sukūrė naują teisės institutą, koks šiuo metu kodekse nėra sureglamentuotas. Tas teisės naujas institutas – pakartotinis balsavimas“, – posėdžio metu kalbėjo I. Milašiūtė.

„Dėl to manyčiau, kad turbūt mes nesame „pririšti“ prie privalomumo taikyti kažkokią analogiją kaip su paprastais rinkimais – kai procesas prasideda visiškai nuo nulio, pagal 181 str. kodekso straipsnį yra naikinami rezultatai, vėl yra registracija, pareiškiniai dokumentai ir t.t.“ – tvirtino teisininkė.

Jai antrino ir Laura Martinaitytė, paraginusi VRK narius kuo greičiau išspręsti šį klausimą bei suorganizuoti pakartotinius rinkimus.

„Tikrai nėra reglamentuotas toks dalykas kaip antrojo turo balsavimas“, – aiškino jis ir pridūrė, kad VRK reikės numatyti atitinkamas tokio balsavimo taisykles.

Posėdžiui pirmininkavęs laikinasis VRK vadovas Andrius Puksas teigė, kad racionaliausia pakartoti Visagino mero rinkimus būtų po kiek daugiau nei poros savaičių – balandžio 23 d. Pasak jo, dėl pastarosios datos diskutuojama ir VRK sekretoriate.

„Su kolegomis iš sekretoriato diskutavome, kada galėtų įvykti tas pakartotinis balsavimas. Vienas iš variantų, galbūt jį organizuoti – kas būtų racionaliausia, kaip mes matome – balandžio 23 d.“, – kalbėjo laikinasis VRK pirmininkas.

Jis pastebėjo, kad panašių atvejų VRK istorijoje nėra buvę.

„Tokių precedentų neturime ir tai, kas vyks dabar – galima sakyti, kad rašome istoriją šiuo klausimu“, – akcentavo A. Puksas.

Be to, VRK nariai pastebėjo, kad pastaroji data būtų patogi ir dėl apygardų rinkimų komisijų. Jos tęsia savo darbą iki balandžio pabaigos. Kadangi išankstinis balsavimas turės būti organizuojamas visose 60 savivaldybių, pasak VRK atstovų, būtų racionalu pakartoti rinkimus dar iki vietos komisijų įgaliojimų pabaigos.

Dėl Velykų D. Štraupaitė ragino pakartoti rinkimus vėliau

Tuo metu rinkimus pralaimėjusios D. Štrapaitės advokatas Justas Vilys ragino VRK nemenkinti teismo sprendimo bei įsivertinti, kokios klaidos buvo padarytos, organizuojant Visagino mero rinkimus. Pasak jo, VRK derėtų „padaryti išvadas“.

„Nereiktų vertinti teismo sprendimo, kad čia kažkas kažką sukūrė ir kad kažkas yra pajuokos vertas objektas. Siūlyčiau įsiskaityti – 12 puslapių, 7 puslapiai teisinių argumentų, kokios konstitucinės teisės ir vertybės buvo pažeistos. Gal jūs tą dalį daugiau skaitykite, o ne (kalbėkite – ELTA) kaip jums sunku bus kažką padaryti“, – posėdžio metu kalbėjo D. Štrapaitės advokatas.

Be to, jis pasiūlė pakartotinius rinkimus rengti vėliau – anot jo, balandžio mėnesį vyks keletas religinių švenčių, dėl kurių reikėtų pavėlinti planuojamą datą. Be to, jis pažymėjo, kad po pastarojo skandalo, D. Štraipaitei užtruks atitaisyti jai padarytą žalą.

„Nebesugadinkite pakartotinių rinkimų nesąžiningos konkurencijos principais“, – kalbėjo J. Vilys.

„Nepagarba žmonėms yra – yra šventės. Ir Naujieji metai. Bet čia yra šventos Velykos, žmonės eina į bažnyčią ir yra tylos tos valandos, didysis ketvirtadienis ir vieniems, ir kitiems. Tai yra nepagarba žmonėms. Ne man, bet jūs vėl traktuojate teismo sprendimą, tada tuos įstatymus painiojate. Na pagaliau jūs susiimkite, būkite profesionalai“, – prašė D. Štraupaitė.

Visgi, VRK nelinko įsiklausyti į D. Štraupaitės prašymą. Komisijos narė I. Milašiūtė atkreipė dėmesį, kad VRK organizuoja rinkimus bei atlieka visus reikiamus darbus ir šventiniu laikotarpiu – pavyzdžiui, tvirtinant pareiškinių dokumentų registraciją kalėdiniu laikotarpiu.

Tuo metu VRK narys Maksimas Reznikovas atkreipė dėmesį, kad VRK planavo aptarti teismo sprendimą ir diskutuoti tarpusavyje. Visgi, jis pažymėjo, kad komisija neiniciavo „viešos diskusijos“, todėl jis teigė, kad VRK turėtų įsiklausyti į abiejų pusių – tiek D. Štraupaitės, tiek E. Galaguzo – argumentus.

„Galbūt jūs bendraujate su kitu kandidatu ir galbūt tie matymai sutampa, kas gerai kandidatams? Galbūt jūs galėtumėte pateikti bendrą poziciją ar abi pozicijas? Nes mes negalime per daug prioriteto suteikti vieno kandidato matymui“, – aiškino M. Reznikovas.

Komisija nutarė galutinius sprendimus dėl rinkimų Visagino savivaldybėje kartojimo priimti artimiausio posėdžio metu.