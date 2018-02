„Vertinsime visas aplinkybes ir vasario 22 dienos posėdyje spręsime, ar tenkinti pono D. Palucko prašymą atsistatydinti iš savivaldybės tarybos nario pareigų, ar mes įgaliojimus nutrauksime remdamiesi Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo straipsniu, numatančiu, kad savivaldybės tarybos narys netenka pareigų dėl rinkėjams nepaskelbtos turėtos teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės“, – trečiadienį BNS sakė VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė. Ji teigė, kad VRK tyrimą dėl Palangos tarybos nario socialdemokrato D. Palucko pradėjo gavusi skundą apie galbūt nuslėptą šio teistumą. „Komisija gavo skundą, jame buvo išdėstytos aplinkybės, kad buvo galimai nuslėptas teistumas Italijoje pono Dano Palucko, VRK pradėjo aiškintis visas tas aplinkybes. Paaiškėjo, kad Vidaus reikalų ministerijos įtariamųjų, kaltinamųjų registre yra tokie duomenys. Mes užklausėme pono D. Palucko, jis nurodė, kad ta informacija yra registre dėl jam nežinomų priežasčių, ir pateikė mums atsisakymą savivaldybės tarybos nario mandato“, – pasakojo L. Matjošaitytė. Dienraštis „Lietuvos rytas“ trečiadienį pranešė, kad 2006 metų gegužės 23-iąją už 2002 metais įvykdytus nusikaltimus – vagystes ir neteisėtą šaunamojo ginklo laikymą – Venecijos teismas D. Paluckui skyrė 4 mėnesių įkalinimo bausmę ir 100 eurų baudą. Dėl naujo įrašo apie teistumą Socialdemokratų partijos pirmininko Gintauto Palucko brolis D. Paluckas ne tik nutarė palikti Palangos savivaldybės tarybą, bet ir partijos Palangos skyriaus pirmininko pareigas. Šį įrašą registre jis vadino netiesa ir tvirtino, kad kreipėsi į Italijos teisėsaugą, jog išsiaiškintų situaciją. D. Paluckas patvirtino apie įrašą dėl teistumo Italijoje sužinojęs 2016 metų gruodį, kai paprašė pažymos darbui. Socialdemokratas tvirtino VRK to nepranešęs, nes sako informaciją esant klaidingą, o į Italiją kreiptasi dėl informacijos patikslinimo. „Aš dariau žingsnius, yra kreiptasi į visas įmanomas institucijas ir yra laukiama atsakymo. Į Italiją yra kreiptasi, laukiama informacijos, visų sutikrinimų ir panašiai, dar nėra gauta informacijos, visų atsakymų. Kai supratau, kad tai panaudos apšmeižti ir apjuodinti visus aplinkui, priėmiau sprendimą“, – BNS sakė D. Paluckas. Paklaustas, kodėl apie įrašą neinformavo VRK, D. Paluckas teigė nematęs prasmės: „Kaip ir anksčiau sakiau, tai nėra tiesa, ir aš nematau prasmės informuoti apie tai. Aš visa tai aiškinuosi, išsiaiškinsiu ir pateiksiu“. Socialdemokratų partijos pirmininkas G. Paluckas teigia nežinojęs apie šį galimą brolio teistumą, kol D. Paluckas, jau VRK pradėjus tyrimą, pats kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją ir gavo išrašą, jog yra teistas Italijoje. „Tos informacijos nei aš, nei partija nežinojo“, – BNS sakė G. Paluckas. Jis tvirtino, kad brolis pasielgė teisingai atsistatydindamas iš visų pareigų, tačiau pačių kaltinimų ir galimo brolio elgesio nekomentavo. „Tai, kad aš partijos pirmininkas, būtent tai ir suponuoja, kad visiems taisyklės turi būti taikomos vienodos, skaidrumo, atvirumo standartai. Manau, kad jis pasielgė teisingai, prisiėmė atsakomybę, ir visiškai tai neturi reikšmės, žinojo ar nežinojo (kad buvo teistas – BNS). Manau, kad jis pasielgė teisingai, prisiėmė atsakomybę. Jis padarė tai, ką privalėjo padaryti, rinkėjai turi teisę žinoti, ką jie renka, turi teisę į pilną informaciją“, – tvirtino partijos pirmininkas. „Tie dalykai – kaip, kas, kodėl – man tai yra neaktualūs“, – tvirtino G. Paluckas, paklaustas, ar kalbėjo su broliu apie galimą nusikalstamą veiklą. „Aš tos situacijos nekomentuosiu. Tai, kas buvo ir ko nebuvo, komentuoti gali tik pats Danas. Atitinkamai jis kreipsis į teisėsaugos institucijas ir aiškinsis, kas ir kaip buvo“, – sakė G. Paluckas. Anksčiau dalyvaudamas savivaldos ir Seimo rinkimuose D. Paluckas buvo nurodęs kitą savo teistumą. 1996 metais Panevėžio apylinkės teismo jo atžvilgiu buvo priėmęs nuosprendį dėl geležinkelininkų krano sugadinimo – dalies kabelių pasisavinimą.











3 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.