Prokurorai dar praėjusių metų gruodžio 21 dieną VRK perdavė dalį medžiagos iš ikiteisminio tyrimo dėl koncerno „MG Baltic“ ir kelių partijų politinės korupcijos. Anot teisėsaugos, nustatyta, kad liberalų 2016 metų Seimo rinkimų kampanija iš dalies finansuota „Laisvės studijų centro“ lėšomis. Tarp šios viešosios įstaigos steigėjų – buvęs Liberalų sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis ir jo pavaduotojas Gintaras Steponavičius. Teisėsauga nedetalizavo, kaip šiuo atveju galėjo būti finansuojama Liberalų sąjūdžio rinkimų kampanija. Pernai spalį VRK pripažino, kad liberalų Seimo rinkimų kampanija neteisėtai finansuota per Taikomosios politikos instituto surengtus mokymus partiečiams. Rinkimų komisija daugiau kaip 45 tūkst. eurų kainavusius mokymus pripažino neteisėta nepinigine auka, tokį pažeidimą kvalifikavo kaip šiurkštų ir dėl to iš Liberalų sąjūdžio atėmė pusmečio dotaciją – 395 tūkst. eurų. Susiję straipsniai: Gabrielius Landsbergis: valdantieji turės balsuoti dėl pirmalaikių rinkimų Pranckietis: opozicija dėl VRK šaudo tuščiais šoviniais Ar dėl naujų galimų pažeidimų partijai gresia naujos sankcijos, ketvirtadienį spręs visa komisija. Politinės korupcijos byloje prokurorai G. Steponavičiui yra pateikę įtarimus epizode, kai „MG Baltic“ skyrė 15 tūkst. eurų paramą jo paramos fondui ir „Laisvės studijų centrui “. Anot pareigūnų, susitaręs dėl paramos šioms organizacijoms, G. Steponavičius balsavo dėl koncernui naudingų teisės aktų priėmimo. Įtarimų šioje byloje yra sulaukusi ir pati partija – Liberalų sąjūdis. Ketvirtadienį VRK nariai taip pat ketina svarstyti, ar kreiptis į Mokesčių inspekciją dėl milijoninės „Agrokoncerno“ paramos su „valstiečių“ vadovu R. Karbauskiu susijusiems renginiams. Tokį siūlymą darbo grupė VRK pateikė dar pernai birželį, tačiau klausimas nebuvo teikiamas svarstyti komisijai. VRK darbo grupė suskaičiavo, kad su R. Karbauskiu susijusiems renginiams 2013–2016 metais jam priklausantis „Agrokoncernas“ galėjo išleisti per milijoną eurų.

