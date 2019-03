VRK sprendimu dėl šiurkščių kampanijos finansavimo pažeidimų socialdemokratai pernai prarado 504 tūkst. eurų dotaciją, tačiau Lietuvos administracinis teismas nurodė 104 tūkst. eurų grąžinti. „Dalį 2018 metų antro pusmečio asignavimų, remdamiesi teismo nutartimi, partijai grąžinsime, ta dalis yra 104 tūkst. eurų“, – BNS sakė VRK vadovė Laura Matjošaitytė. Anot VRK vadovės, komisija negali pinigų socialdemokratams sumokėti iš šiemetinėms dotacijoms skirtų lėšų, tad dėl to bus kreipiamasi į Finansų ministeriją. „Mes negalime paimti iš šių metų biudžeto asignavimų lėšų, nes jos skirtos šiems metams, tad kreipsimės į Finansų ministeriją ir prašysime skirti lėšų komisijai papildomų asignavimų, nes ji atlieka tarpininko vaidmenį ir perveda pinigus“, – teigė L. Matjošaitytė. Lietuvos socialdemokratų partija teismui apskundė VRK sprendimą neskirti jai 504 tūkst. eurų dotacijos, LVAT skundą tenkino iš dalies. Teismas konstatavo, kad VRK nepagrįstai kaip šiurkštų įvertino vieną iš padarytų pažeidimų, todėl į biudžetą grąžintina dotacija sudarė 400 tūkst., o ne visi 504 tūkst. eurų, todėl „yra pagrindas sumažinti sprendimu dėl dotacijos pareiškėjui skirtą sankciją iki 400 tūkst. eurų“. Anot LVAT, tyrimą atlikusi VRK „nenustatė konkrečių partijos veiksmų, dėl kurių nagrinėjamu atveju nėra galimybės nustatyti, ar partijos Komisijai pateikta 2016 metų Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaita atitinka tikrovę“. Tuo tarpu VRK buvo konstatavusi, kad pervedus lėšas kandidatams, kad išlaidos būtų apmokėtos iš jų sąskaitų ir galimai perrašius sutartis su tiekėjais, buvo atlikta veikla, neleidusi nustatyti tikrųjų kampanijos išlaidų. Tuo tarpu VRK sprendimą šiurkščiais pripažinti pažeidimus dėl viršyto rinkimų išlaidų limito, nedeklaruotų dalies išlaidų teismas įvertino kaip pagrįstą. VRK pernai lapkritį LSDP pripažino pažeidus Politinių kampanijų finansavimo įstatymą ir nusprendė neskirti šiai partijai 504 tūkst. eurų dotacijos.

