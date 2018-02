Komisija yra gavusi D. Palucko prašymą nutraukti jo įgaliojimus, tačiau spręs, ar leisti jam atsistatydinti pačiam, ar panaikinti jo savivaldybės tarybos nario mandatą dėl nuslėpto teistumo. „Vasario 22 dienos posėdyje spręsime, ar tenkinti pono D. Palucko prašymą atsistatydinti iš savivaldybės tarybos nario pareigų, ar mes įgaliojimus nutrauksime remdamiesi Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo straipsniu, numatančiu, kad tarybos narys netenka pareigų dėl rinkėjams nepaskelbtos turėtos teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės“, – BNS yra sakiusi VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė. Dėl naujo įrašo apie teistumą Italijoje D. Paluckas pateikė VRK atsistatydinimo pareiškimą, kai komisija pradėjo tirti jo atžvilgiu gautą skundą. Pats D. Paluckas BNS neigė buvęs teistas ir kreipęsis į Italiją, kad išaiškintų situaciją. Dienraštis „Lietuvos rytas“ pranešė, kad 2006 metų gegužės 23-iąją už 2002 metais įvykdytus nusikaltimus – vagystes ir neteisėtą šaunamojo ginklo laikymą – Venecijos teismas D. Paluckui skyrė 4 mėnesių įkalinimo bausmę ir 100 eurų baudą. Anksčiau dalyvaudamas savivaldos ir Seimo rinkimuose D. Paluckas buvo nurodęs kitą savo teistumą. 1996 metais Panevėžio apylinkės teismo jo atžvilgiu buvo priėmęs nuosprendį dėl geležinkelininkų krano sugadinimo – dalies kabelių pasisavinimą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.