„Partija, kaip pažymėta pažymoje, nenorėjo bendradarbiauti, praktiškai buvo trukdomas tyrimas“, – ketvirtadienį per VRK posėdį sakė komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Janina Latvienė. „Tai buvo, sakyčiau, istorinis tyrimas. VRK nuo 2004 metų, kai čia dirbu, ir anksčiau nėra gavusi skundo iš partijos vidaus. Tai tikrai neeilinis tyrimas. Be galo didelė apimtis, buvo 60 skyrių už dvejus metus tikrinami bankų išrašai. Buvo partijos dvi sąskaitos – einamoji ir biudžetinė sąskaita už dvejus metus“, – sakė tyrimą atlikusi VRK darbuotoja. Anot jos, buvo sunku gauti reikalingus dokumentus iš LSDP, visų gauti ir nepavyko, ji pati sulaukė kaltinimų dėl Asmens duomenų apsaugos įstatymo pažeidimų. Anoniminį pranešimą apie galimus LSDP Seimo rinkimų kampanijos finansavimo pažeidimus VRK gavo vasarį. „Pačiame pirmame rašte, berods, kovo 19 dieną, kuris išsiųstas partijai, buvo prašoma pateikti visas sąskaitas faktūras. Tačiau telefoninio pokalbio metu jūs pasakėte: nurodykite pagal banko išrašus, kokių jums sąskaitų reikės, tada jas ir pateiksime. Pasakykite, kaip mums reikėjo atspėti banko išraše, kur kokia sąskaita apmokėta ir kur gali būti išlaidos, susijusios su rinkimais“, – ketvirtadienį kreipdamasi į LSDP vicepirmininką Justą Pankauską sakė J. Latvienė. Pastarasis aiškino, kad visi prašomi dokumentai buvo pateikti. „Pateikėte, kur dūrėme, kur galimai galėjo būti. Jeigu vartytume visas sąskaitas, visas bylas, tvarkingai pateiktas, rastume ir sutartis, rastume daugiau informacijos, rastume darbų atlikimo aktus, kurie, deja, nebuvo pateikti“, – tvirtino VRK darbuotoja. Anot jos, tyrimui artėjant į pabaigą ir nesulaukiant LSDP bendradarbiavimo, net svarstyta įrašyti į pažymą, kad dokumentai nebuvo pateikti. „Rugpjūtį atvykote į VRK ir pradėjote bendradarbiauti, tada prasidėjo antras ratas – vėl prasidėjo elektroninių laiškų siuntinėjimas ir papildomų dokumentų gavimas“, – pasakojo J. Latvienė. LSDP vicepirmininkas savo ruožtu teigė, kad VRK užklausas gavo visų 60 skyrių finansininkai, net tie, kurie jau nebedirbo partijoje, todėl kilo sąmyšis, kas vyksta, ką daryti. „Dėl to buvo paprašyta, kad visos užklausos būtų siunčiamos oficialiai, per partijos oficialų elektroninį paštą, kad galėtume sukoordinuoti su skyriais, kur žmonės pasikeitę nuo 2015, 2016 metų. Tai buvo labai kolegiškas, paprastas ir suprantamas prašymas. Antra, mes į visas užklausas atsakymus pateikėme“, – pabrėžė jis. Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyrius nustatė, kad per Seimo rinkimus LSDP politinei reklamai išleido gerokai daugiau nei nurodė ataskaitoje. Bendra išlaidų suma turėjo būti nurodyta 906 tūkst. 362 eurų, o socialdemokratai deklaravo 790 tūkst. eurų. Tuo metu leidžiamas limitas siekė 740 tūkst. eurų. Partija įtariama 22,48 proc. viršijusi leistiną rinkimų kampanijos išlaidų ribą ir nedeklaravusi 15,41 proc. limito politinės kampanijos išlaidų. VRK darbuotojai nustatė galimų įvairių įstatymų pažeidimų – lėšų rinkimams LSDP savo skyriams skyrė dar neprasidėjus politinei kampanijai, kandidatai apmokėjo ne savo, o partijos ar kitų kandidatų politinę reklamą, sudarytos fiktyvios sutartys dėl konsultacijų, o iš tiesų sumokant už kitas paslaugas, už dalį išlaidų mokėta ne iš politinės kampanijos sąskaitos, nors tai buvo su rinkimais susijusios išlaidos. VRK pateiktoje pažymoje siūloma nustatytus pažeidimus pripažinti šiurkščiais. Už tokius pažeidimus partijai gali grėsti nuobauda – valstybės dotacijos ar jos dalies praradimas tam tikram laikui.

