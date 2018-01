VRK pirmadienį spręs dėl Seimo nario mandato pripažinimo O. Valiukevičiūtei, partijos „Tvarka ir teisingumas“ rinkiminiame sąraše likusiai pirma po brūkšnio. „Pono K. Pūko įgaliojimai buvo nutraukti sausio 12 dienos Seimo nutarimu, atsižvelgdami į nutarimą pripažinsime, kad atsirado laisva Seimo nario vieta, ją užima kitas pirmas kandidatų sąraše mandato negavęs kandidatas“, – BNS sakė VRK vadovė Laura Matjošaitytė. VRK vadovė patvirtino, kad gautas paties K. Pūko ir jo advokatės Aušros Ručienės prašymai klausimą atidėti, argumentuojant advokatės išvyka į užsienį. Anot L. Matjošaitytės, šie prašymai posėdžio metu bus apsvarstyti, bet ji prognozavo, kad klausimas dėl mandato pripažinimo O. Valiukevičiūtei „bus išspręstas iš esmės“. Susiję straipsniai: Rokiruotė Seime: Pūką keis tikrai spalvinga asmenybė Vietoje Pūko į Seimą einanti Valiukevičiūtė: yra dar nebaigtų darbų „K. Pūkas informuotas, kad mes spręsime tą klausmą, jis galės dalyvauti posėdyje, perskaityti savo pareiškimą“, – sakė VRK vadovė, kartu patvirtindama, kad parlamentas jau yra priėmęs sprendimą dėl K. Pūko atsistatydinimo ir jo dalyvavimas VRK posėdyje nebūtinas. K. Pūkas paskelbė atsistatydinantis Seimui pradėjus svarstyti jo apkaltą sausio 12 dieną. Politikas šį žingsnį žengė prieš pat planuotą balsavimą dėl jo mandato panaikinimo. Seimas iškart priėmė nutarimą, kuriuo tenkino jo atsistatydinimo prašymą, ir nutraukė apkaltos procesą. Seimo statutas asmeniui, kuriam taikoma apkalta, numato teisę atsistatydinti bet kurioje apkaltos proceso dalyje, tačiau tik iki balsavimo pradžios. Pagal Statutą, toks pareiškimas turi būti nedelsiant patenkintas ir įsigalioja nuo jo paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse. Atsistatydindamas pats K. Pūkas išsaugojo galimybę kandidatuoti kituose rinkimuose. Konstitucija šiuo metu per apkaltą pašalintiems asmenims draudžia kandidatuoti į Seimą ir prezidentus. Parlamentaro mandatas būtų buvęs panaikintas, jei už tai būtų balsavę 85 Seimo nariai. Pats K. Pūkas sakė atsistatydinantis, nes neužtikrinta jo teisė į gynybą. Seimas jo mandato panaikinimo klausimą pradėjo svarstyti be užsienin išvykusios advokatės. Parlamentas konstatavo, kad advokatė A. Ručienė apie Seimo posėdį žinojo iš anksto, tad jos išvyka į Argentiną nelaikytina svarbia priežastimi atidėti svarstymą. Konstitucinis Teismas K. Pūką pripažino sulaužius priesaiką ir pažeidus Konstituciją. Įtariama, kad Seimo narys seksualiai priekabiavo prie jo padėjėjomis norėjusių įsidarbinti ar šias pareigas ėjusių merginų. Prokuratūra K. Pūkui yra pateikusi įtarimus dėl seksualinio priekabiavimo ir netinkamo ginklo laikymo. Dėl seksualinio priekabiavimo nukentėjusiaisiais pripažinti keturi asmenys. K. Pūkas į parlamentą išrinktas pagal partijos „Tvarka ir teisingumas“ sąrašą. Seime jį pakeis buvusi parlamentarė O. Valiukevičiūtė, parlamente dirbusi tris kadencijas nuo 2004 iki 2016 metų.











