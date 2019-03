„Esminis momentas yra pasakyti, kad buvo padarytas agitacijos draudimo pažeidimas, ir komisija siūlys laikyti negaliojančiais visus už pretendentą į prezidentus A. Juozaitį pažeidžiant įstatyme numatytą agitacijos draudimą surinktus parašus“, – BNS sakė VRK vadovė Laura Matjošaitytė. Anot VRK vadovės, bus siūloma naikinti kovo 2–3 dienomis už A. Juozaitį surinktus parašus. Ji teigė negalinti pasakyti, kiek parašų gali būti panaikinta, nes pretendentai dar nėra grąžinę parašų rinkimų lapų. Policija buvo gavusi pranešimus, kad parašai už A. Juozaitį buvo renkami per tradicinę Kaziuko mugę, vykusią savivaldybių tarybų rinkimų savaitgalį. VRK buvo paskelbusi, kad šeštadienio naktį prieš rinkimus įsigaliojančio agitacijos draudimo metu parašų už pretendentus į prezidentus rinkti negalima.

