VRK pirmininkės Lauros Matjošaitytės teigimu, patikrinus 14 tūkst. pretendentų dokumentus, paaiškėjo, kad 39 per vėlai pateikė dalį pareiškinių dokumentų – turto ir pajamų, interesų deklaracijas. Tai buvo privalu padaryti iki gruodžio 28-osios, o pasak VRK vadovės, sistema rodo, jog dalis politikų deklaracijas registravo po šios datos. Dar 95 norintieji dalyvauti savivaldos rinkimuose šios teisės gali netekti, nes nėra deklaravę gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, į kurios tarybą norėtų būti išrinkti. L. Matjošaitytės duomenimis, pusšimtis politikų gyvenamąją vietą yra deklaravę kitose savivaldybėse, keturi nurodė, kad yra išvykę gyventi į užsienį, o 41 – gyvenamąją vietą deklaravo per vėlai. „Rinkimų įstatymas numato, kad likus 90 dienų iki rinkimų kandidatas privalo būti deklaravęs gyvenamąją vietą toje savivaldybėje, į kurią nori būti išrinktas“, – BNS sakė VRK pirmininkė. Kandidatų sąrašas dar labiau sutrumpės, kai VRK baigs tikrinti pretendentų teistumą. Rinkimų įstatymas reikalauja, kad rinkimuose dalyvaujantys asmenys anketose privalo nurodyti, jeigu buvo teisti. Anot L. Matjošaitytės, jau gauti duomenys iš Vidaus reikalų ministerijos, šis klausimas bus sprendimas kitą savaitę. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kovo 3 dieną.

