„Stengsimės artimiausiu metu pateikti, kaip mes iš savo pusės matome“, – diskusijos dalyviams tvirtino VRK pirmininkės pavaduotojas Andrius Puksas.

Visgi, keletą galimų kodekso pakeitimų VRK nariai įvardijo – pastaruosiuose rinkimuose susidūrus su itin dideliu mastu kandidatų, nepateikusių dalies pareiškinių dokumentų, VRK siūlo keisti šios tvarkos terminus. Be to, kilus teisiniam chaosui dėl VRK ir teismų sprendimų, raginama apsvarstyti šių procedūrų spartinimą – grįžti prie ankstesnės praktikos, kai VRK sprendimus kandidatai galėjo apskųsti per 3 dienas, o teismai savo darbą privalėjo atlikti per 48 valandas.

Siūlo keisti pareiškinių dokumentų pateikimo terminus

Pastarosios rinkimų kampanijos metu beveik pusė tūkstančio kandidatų buvo pašalinti iš rinkimų dėl netinkamai pateiktų pareiškinių dokumentų – į savivaldą kandidatavę politikai nepateikė savo biografijų, vietoje asmeninių nuotraukų į VRK elektroninę sistemą patalpino kaktusų, gėlių, automobilių ir kitokių daiktų nuotraukas.

Visgi, teismo sprendimu šiems kandidatams leista pataisyti savo paraiškas, todėl vėliau jie grąžinti į rinkiminę kovą.

Nors šis klausimas ir tvarka nėra tiesiogiai reglamentuoti Rinkimų kodekse, VRK mano, jog derėtų koreguoti pareiškinių dokumentų pateikimo terminus ir pridėti papildomas 3 dienas, per kurias kandidatai galėtų padaryti reikiamas korekcijas.

„Šiaip pareiškiniai dokumentai yra pateikiami ne vėliau kaip likus 65 dienoms iki rinkimų dienos. Mes siūlome įtraukti papildomai tris dienas – trūkumai turi būti pašalinti likus ne mažiau kaip 62 dienoms iki rinkimų dienos“, – diskusijos metu kalbėjo VRK narys Maksimas Reznikovas.

„Bendras pasiruošimo rinkimams kalendorius leidžia tas tris dienas numatyti“, – akcentavo jis.

Diskusiją moderavęs Andrius Vyšniauskas taip pat pastebėjo, kad pareiškinių dokumentų pateikimo terminai, jo manymu, yra „ganėtinai keistai suspausti“, todėl diskutuoti šiuo klausimu prasmės yra.

„Bendrai pareiškinių dokumentų teikimo terminai yra ganėtinai keistai suspausti. Realiai pareiškinių dokumentų teikimas vyksta tris savaites. Jis vyksta savivaldos rinkimuose (...) kalėdiniu laikotarpiu, kas yra ganėtinai nelogiška“, – situaciją aiškino politikas.

Todėl TTK narys pasiūlė apsvarstyti galimybę kandidatams pateikti savo registracijos dokumentus anksčiau – tik prasidėjus rinkimų kampanijai.

„Politinės partijos, kurios turi daug skyrių, galėtų išsidėlioti laike – stipresni skyriai anksčiau, silpnesni vėliau. Tiesiog tu galėtum turėti procesą, kuris būtų sučekintas“, – svarstė A. Vyšniauskas.

„Nesakau, kad VRK turi juos iš karto patvirtinti, bet kad būtų galimybė iš karto juos teikti“, – teigė jis ir nurodė, jog pareiškinių dokumentų pateikimo terminas galėtų baigtis dar iki Kalėdų.

VRK atstovė Reda Daniškevičiūtė patikino parlamentarą, kad kandidatai gali pateikti savo registraciją VRK anksčiau, nei tai numato įstatymas.

„Tikrai ateinančiuose rinkimuose galima pildyti (pareiškinius duomenis – ELTA) sistemoje gerokai anksčiau – nesvarbu, ar yra, ar nėra sudarytos (savivaldybių rinkimų – ELTA) komisijos“, – nurodė ji.

Norėtų grįžti prie greitesnės VRK skundų nagrinėjimo tvarkos

Sumaišties į pastaruosius rinkimus įnešė ir VRK bei teismų struktūrų bendradarbiavimas. Daug kandidatų ir partijų skundė komisijos sprendimus, todėl Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) bei kitos teisminės institucijos turėjo nagrinėti eilę prašymų ir situacijų. Dėl dalies teismų sprendimų politikai – kaip Kęstutis Tubis bei Dalia Štraupaitė – buvo pašalinti, o vėliau grąžinti į rinkimus.

Siekiant išvengti tokių painiavų, VRK siūlo grįžti prie ankstesnių terminų, kai komisijos sprendimą buvo galima apskųsti per 3 dienas nuo jo priėmimo, o teismai turėdavo išnagrinėti pareiškimus per porą parų. Šiuo metu, pagal kodekse galiojančias nuostatas, apskųsti VRK galima per 5 dienas. Tokį pat laiko terminą turi ir teismai, turintys išnagrinėti gautus skundus.

„Praktika rinkimų rodo, jeigu įmanoma, labai gelbėtų rinkimų procesą grįžimas prie ankstesnių terminų“, – konstatavo M. Reznikovas ir ragino TTK narius diskutuoti šiuo klausimu.

Visgi, A. Vyšniauskas akcentavo, kad naujuosius terminus tobulinant Rinkimų kodeksą pasiūlė patys VRK. Todėl jis paragino komisiją, teikiant konkrečius siūlymus, apibendrinti galutinę savo poziciją.