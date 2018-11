Opozicinė Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) kol kas lieka be maždaug 505 tūkst. eurų dotacijos, VRK sprendžiant dėl 2016 metų Seimo rinkimų kampanijos pažeidimų. LSDP gresia būti pripažintai šiurkščiai pažeidus politinių kampanijų finansavimo įstatymą dėl 22,48 proc. viršytos leistinos rinkimų kampanijos išlaidų ribos. Kitoms partijoms dotacijos bus paskirstytos įprasta tvarka, pagal praėjusių trejų rinkimų rezultatus didžiausią dalį gauna opozicinė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – apie 664 tūkst. eurų. Susiję straipsniai: Paluckas: tai dar ne blogiausia, ką mes paveldėjome Lemiamas klausimas socialdemokratams: gresia likti be dotacijos Valdančioji Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga gaus apie 549 tūkst. eurų, opozicinis Liberalų sąjūdis – apie 395 tūkst. eurų dotacijas. Darbo partijai paskaičiuota apie 232 tūkst. eurų, „Tvarkai ir teisingumui“ – 223 tūkst. eurų, Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai – 181 tūkst. eurų dotacijos. Dotacijos kol kas negaus ir po Seimo rinkimų nuo socialdemokratų atskilusių politikų įkurta valdančiajai daugumai priklausanti Socialdemokratų darbo partija. Valdančiųjų iniciatyva Seimas priėmė pataisas, kurios numatytų dotaciją ir naujai įsikūrusioms partijoms, jei jos turi frakciją Seime, tačiau prezidentė Dalia Grybauskaitė jas vetavo. Seimas ketvirtadienį planuoja balsuoti dėl grąžintų pataisų, valdantieji sako atmesiantys prezidentės veto. Pagal siūlomą formulę, socialdarbiečiai gautų per 200 tūkst. eurų dotaciją. Pagal dabar galiojantį įstatymą valstybės dotacijos skiriamos partijoms, kurios yra gavusios ne mažiau kaip 3 proc. balsų per pastaruosius Seimo, savivaldybių tarybų bei Europos Parlamento rinkimus. Pinigai paskirstomi proporcingai visų surinktų balsų skaičiui.

