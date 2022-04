VRK partijoms paskirstė pirmo pusmečio dotacijas: Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ lėšų teks palaukti

Didžiausia dotacija atiteko pastaruosius Seimo rinkimus laimėjusiai Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams (TS-LKD), partijai šių metų pirmą pusmetį skirta per 812 tūkst. eurų. Antroji pagal dydį dotacija paskirta Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai (LVŽS), partija gaus per 518 tūkst. eurų.

Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) skirta per 399 tūkst. eurų. Liberalų sąjūdžiui šį pusmetį skirta per 239 tūkst. eurų, Darbo partijai – per 226 tūkst. eurų, Laisvės partijai – per 149 tūkst. eurų.

Tuo metu pastarųjų Seimo rinkimų kartelės neperžengusi Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) gaus per 147 tūkst. eurų, Lietuvos regionų partija – beveik 99 tūkst. eurų, partija „Laisvė ir teisingumas“ gaus per 81 tūkst. eurų, o Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) – beveik 78 tūkst. eurų.

Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“, šiuo metu Seime turinčiai 16 Seimo narių frakciją, numatyta dotacija siekia 175 tūkst. eurų.

Buvo priimtas sprendimas, kad Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ šias lėšas gaus tik patikslinus biudžetą.

Nustatyta, kad 2022 m. pirmą pusmetį vieno rinkėjo balsas atitinka 0,59 euro.

Iš viso 2022 metais valstybės biudžete partijoms numatytos dotacijos sudaro per 5,5 mln. eurų.