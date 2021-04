Didžiausia dotacija atiteko pastaruosius Seimo rinkimus laimėjusiai Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams (TS-LKD), partijai šių metų pirmą pusmetį skirta per 812 tūkst. eurų. Tuo metu antroji pagal dydį dotacija paskirta Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai (LVŽS), partija gaus per 518 tūkst. eurų.

Trečiajai Seimo rinkimuose pagal gautų balsų skaičių likusiai Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) paskirta per 399 tūkst. eurų, Liberalų sąjūdžiui – per 239 tūkst. eurų, Darbo partijai – per 226 tūkst. eurų ir Laisvės partijai – per 149 tūkst. eurų.

Tuo metu pastarųjų Seimo rinkimų kartelės neperžengusi Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) gaus per 147 tūkst. eurų, Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP) – apie 99 tūkst. eurų, partija „Laisvė ir teisingumas“ – per 81 tūkst. eurų, Centro partija-Tautininkai – per 77 tūkst. eurų.

„Pagal rinkėjų balsus vietoje 8 partijų, kurios turėjo praėjusį pusmetį teisę į asignavimus, dabar turi 10 partijų teisę į asignavimus. Naujai teisę (į dotacijas – ELTA) įgijo Laisvės partija ir Lietuvos socialdemokratų darbo partija. Be šių partijų, asignavimai padidėjo dviem partijoms – konservatoriams ir Darbo partijai“, – VRK posėdžio metu teigė komisijos Politinių partijų kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Lina Petronienė.

Jos teigimu, konservatoriams dotacija padidėjo 78 tūkst. eurų, o Darbo partijai – 23 tūkst. eurų. Pasak L. Petronienės, labiausiai sumažėjo dotacija Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai (LVŽS), partija šių metų pirmą pusmetį gaus per 131 tūkst. eurų mažesnę dotaciją.

Nustatyta, kad 2021 m. pirmą pusmetį vieno rinkėjo balsas atitinka 0,59 euro.

Iš viso 2021 metais valstybės biudžete partijoms numatytos dotacijos sudaro per 5,5 mln. eurų.

ELTA primena, kad didžiausią dotaciją 2020 metų antrą pusmetį gavo TS-LKD – apie 733 tūkst. eurų, LVŽS gavo apie 650 tūkst. eurų siekiančią dotaciją, LSDP – apie 505 tūkst. eurų dotaciją. Liberalų sąjūdžio dotacija siekė apie 280 tūkst. eurų, Darbo partijos – apie 203 tūkst. eurų, LLRA-KŠS – 164 tūkst. eurų. Centro partija-Tautininkai gavo 123 tūkst. eurų, partija „Laisvė ir teisingumas“ – apie 89 tūkst. eurų. Taip pat apie 225 tūkst. eurų siekiančią dotaciją gavo LSDDP. LSDDP dotacija tuomet teko pagal frakcijos narių skaičių.

Pinigai partijoms paskirstomi proporcingai pagal balsus, gautus per praėjusius Seimo, Savivaldybių tarybų bei Europos Parlamento rinkimus. Dotacijos pervedamos du kartus per metus – iki kiekvienų metų balandžio 15 ir lapkričio 15 dienos.