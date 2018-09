V. Urbonavičius iš sostinės tarybos pasitraukė, kai buvo pastebėtas neteisėtai pasinaudojęs kolegos Arvydo Sekmoko balso teise. Savivaldybės tarybos Liberalų frakcija jau buvo pradėjusi rinkti parašus dėl V. Urbonavičiaus pašalinimo iš miesto tarybos, bet konservatorius mandato atsisakė pats. Jis atsiprašė dėl savo „emocionalaus ir neapgalvoto, ir nederamo politikui poelgio“. „Nors Vilniaus meras tą faktą pastebėjo ir balsavimą pakartojo, todėl mano poelgis nesukėlė jokių teisinių pasekmių, tačiau moralinė ir etinė atsakomybė visiškai tenka man (...). Dar kartą atsiprašau dėl savo poelgio visų vilniečių ir kolegų iš TS –LKD“, – išplatintame pareiškime sakė V. Urbonavičius. Rugpjūčio pabaigoje per miesto savivaldybės tarybos posėdį svarstant klausimą dėl rekomendacijų skiriant stebėtojų tarybų narius į Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamas bendroves V. Urbonavičius balsavo už tuo metu salėje nebuvusį A. Sekmoką. V. Urbonavičių Vilniaus miesto savivaldybės taryboje pakeitė Kultūros paveldo departamento direktoriaus pavaduotojas Audrius Skaistys. VRK pirmadienį patvirtino jo įgaliojimus.

