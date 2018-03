VRK vasarį sudarė tarnybinio patikrinimo komisiją ištirti, kodėl registruojant kandidatus savivaldos rinkimams 2015 metais komisijai neužkliuvo D. Palucko teistumas Italijoje. Nustatyta, kad D. Palucko pavardė buvo pateikta teistų asmenų sąraše, tačiau VRK netikrino, ar kandidatas turėjo vieną teistumą, ar kelis. Savo anketoje D. Paluckas buvo deklaravęs senesnį teistumą 1996 metais. VRK vasarį panaikino D. Palucko mandatą jo paties prašymu, nors iš pradžių siūlyta teistumo Italijoje nenurodžiusį pajūrio politiką šalinti iš tarybos kaip pažeidusį rinkimų įstatymą. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas numato, kad tarybos narys netenka pareigų dėl rinkėjams nepaskelbtos turėtos teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės. Tačiau komisijos nariai nusprendė, kad šioje situacijoje atsakomybę turi prisiimti ir Vyriausioji rinkimų komisija, nes įrašą apie nenurodytą teistumą rinkimų prievaizdai turėjo pastebėti dar tikrindami politiko anketą ir pašalinti jį iki rinkimų. Kaip skelbia tarnybinį patikrinimą atlikusi VRK, šiuo metu galiojančiuose rinkimų įstatymuose „nėra aiškiai reglamentuoti atvejai, kai kandidatas yra teistas daugiau nei vieną kartą“. Pagal įstatymus, VRK leidžiamame kandidato rinkimų plakate turi būti pažymėta: „Teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos“, t. y. naudojama vienaskaita, nepaisant to, kad kandidatas kaltu yra pripažintas kelis kartus. Pasak VRK, „ateityje, siekiant išvengti tokio pobūdžio nesusipratimų, įstatymų leidėjui bus siūloma detaliau reglamentuoti informacijos apie teistumą pateikimą rinkėjams“. Atsistatydinimo pareiškimą dėl naujo įrašo apie teistumą Italijoje D. Paluckas pateikė, kai komisija pradėjo tirti jo atžvilgiu gautą skundą. Pats D. Paluckas BNS neigė buvęs teistas ir sakė kreipęsis į Italiją, kad išaiškintų situaciją. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras duomenis apie D. Palucko teistumą Italijoje gavo 2008 metais. Italijoje jis neva buvo nuteistas laisvės atėmimo bausme ją atidedant ir pinigine bauda, jų dydžiai neskelbiami. Nurodyta nusikalstamos veiklos kategorija – neteisėtas ginklų, šaunamųjų ginklų ir jų dalių komponentų, sprogmenų valdymas ar naudojimas, dalyvavimo lygis – vykdytojas. D. Paluckas 2016 metais kreipėsi į registrą valdantį Informatikos ir ryšių departamentą su reikalavimu panaikinti įrašą, kadangi teistumo faktą neigia. Departamentas atsakė, kad išrašo netaisys ir pasiūlė kreiptis į Italijos teismą arba į Interpolą bei aiškintis situaciją. Anksčiau dalyvaudamas savivaldos ir Seimo rinkimuose D. Paluckas buvo nurodęs kitą savo teistumą. 1996 metais Panevėžio apylinkės teismo jo atžvilgiu buvo priėmęs nuosprendį dėl geležinkelininkų krano sugadinimo – dalies kabelių pasisavinimo.











2 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.