Jo kandidatūrą Seimo pirmininkui pasiūlė teisingumo ministras, o šis teikia parlamentui. Teisininkas ir politologas T. Rutkūnas VRK turėtų pakeisti iš pareigų besitraukiantį Darijų Beinoravičių. Jis atsistatydinimo pareiškimą įteikė šių metų birželį, tačiau iki šiol dirba VRK, nes Seimas nepriėmė sprendimo dėl jo atleidimo. T. Rutkūnas nuo 2007 metų dirba Teisingumo ministerijoje. Šiuo metu jis eina Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento Bausmių vykdymo sistemos skyriaus patarėjo pareigas. Vyriausioji rinkimų komisija jau nuo kovo dirba nepilnos sudėties. Iš jos yra pasitraukęs „Tvarkos ir teisingumo“ atstovas Donatas Laurinavičius ir Teisininkų draugijos deleguota Svajonė Šaltauskienė. Vietoj jų nauji VRK nariai nepaskirti. Pagal įstatymą, VRK sudaro Seimo vadovo siūlomas komisijos pirmininkas, du prezidento, du teisingumo ministro ir du Teisininkų draugijos pasiūlyti nariai bei partijų, gavusių Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje, pasiūlyti asmenys.

